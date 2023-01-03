До мінус 30 градусів: метеорологи прогнозують Москві найхолодніші дні у XXI столітті

За словами керівника Гідрометцентру РФ, різке похолодання пов'язане з тим, що на російську столицю переміщається дуже холодне повітря, яке сформувалося у полярних регіонах.

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Починаючи з 6 січня на жителів Москви очікують найхолодніші п'ять днів за всю історію тисячоліття. Як прогнозує науковий керівник Гідрометцентру РФ Роман Вільфанд, ртутний стовпчик у російській столиці опуститься до -30 градусів за Цельсієм.

"Температура повітря в Москві почне поступово знижуватися з 4 січня. А ось 6 січня очікується різке похолодання на 15-17 градусів", — сказав Вільфанд.

За його словами, вже до кінця тижня температура в Москві може сягати майже -30 градусів Цельсія.

"Такої холодної п'ятиденки в Центральній Росії в XXI столітті ще не було. Це буде по всій європейській території країни. Спочатку на північному сході, а потім холоди дійдуть до півдня, зокрема Ростовської області", — сказав керівник російського Гідрометцентру.

Він додав, що таке різке похолодання пов'язане з тим, що Москву переміщається область високого тиску. Крім того, до столиці переміститься дуже холодне повітря, яке сформувалося у полярних регіонах.

Нагадаємо, раніше синоптик розповіла, якою буде погода в Україні на Різдво. За словами Наталії Діденко, 7 січня температура повітря різко знизиться до рекордних показників.

Фокус також писав, що наприкінці грудня на США зійшла потужна снігова буря. Найбільше людей загинуло в окрузі Ері у штаті Нью-Йорк. Люди вмирали в салонах власних авто, заблокованих снігом, і при спробах вибратися зі снігових завалів.