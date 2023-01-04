"Буду следить за Украиной": раненый в Киеве японский журналист возвращается домой

Ватару Секита сообщил, что правая нога еще болит, но в целом чувствует себя хорошо.

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Журналист из Японии Ватару Секита, который получил ранение во время ракетного удара по Киеву 31 декабря, сообщил о возвращении домой. На своей странице в Twitter он написал, что его состояние здоровья в порядке.

Секита рассказал, что отель в котором он остановился в столице Украины, подвергся российской атаке. В результате журналист получил ранение правой ноги.

"Отель, где я остановился, был атакован русскими, и моя правая нога была ранена, что вызвало беспокойство и поддержку многих людей, — написал журналист.

По его словам нога все еще болит, но в целом он чувствует себя хорошо. Также Секита сообщил, что собирается и в дальнейшем внимательно следить за ситуацией в Украине.

Напомним, во время очередного российского удара по Киеву 31 декабря журналист Ватару Секита, который является штатным корреспондентом японского издания The Asahi Shimbun, находился в столичном отеле "Алфавито". Раненого журналиста поместили на каталку и отвезли в больницу на карете скорой помощи.

Комментируя российский удар по Украине 31 декабря Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские системы ПВО смогли сбить 12 российских крылатых ракет из 20 запущенных.