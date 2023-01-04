"Стежитиму за Україною": поранений у Києві японський журналіст повертається додому

Ватару Секіта повідомив, що права нога ще болить, але загалом почувається добре.

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Журналіст із Японії Ватару Секіта, який отримав поранення під час ракетного удару по Києву 31 грудня, повідомив про повернення додому. На своїй сторінці у Twitter він написав, що його стан здоров'я в порядку.

Секіта розповів, що готель у якому він зупинився у столиці України, зазнав російської атаки. Унаслідок чого журналіст отримав поранення правої ноги.

"Готель, де я зупинився, був атакований росіянами, і мою праву ногу було поранено, що викликало занепокоєння і підтримку багатьох людей, — написав журналіст.

За його словами, нога все ще болить, але загалом він почувається добре. Також Секіта повідомив, що має намір і надалі уважно стежити за ситуацією в Україні.

Нагадаємо, під час чергового російського удару по Києву 31 грудня журналіст Ватару Секіта, який є штатним кореспондентом японського видання The Asahi Shimbun, перебував у столичному готелі "Алфавіто". Пораненого журналіста помістили на каталку та відвезли до лікарні каретою швидкої допомоги.

Коментуючи російський удар по Україні 31 грудня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські системи ППО змогли збити 12 російських крилатих ракет із 20 запущених.