"Нас не зламати!": Залужний висловився про масований обстріл України 31 грудня

За словами Головнокомандувача ЗСУ, напередодні Нового року Росія випустила по цивільних об'єктах України понад 20 крилатих ракет.

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У суботу, 21 грудня, Збройні сили Російської Федерації здійснили масштабний ракетний обстріл території України. Про це повідомляє пресслужба Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у Telegram.

За попередніми даними, ЗС РФ обстріляли Україну більш як 20 крилатими ракетами повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.

Валерій Залужний повідомив, що українські системи ППО змогли збити 12 російських крилатих ракет. У Київській області знищили 6 ракет, у Житомирській – 5, а у Хмельницькій – 1.

Головнокомандувач ЗСУ також зазначив, що Росія завдавала ракетних ударів по цивільних об'єктах України.

"Тримаємося! Нас не зламати! Перемога буде за нами!" — підсумував Валерій Залужний.

Нагадаємо, що 31 грудня українські Telegram-канали повідомили про вибухи у Київській, Харківській, Житомирській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій та інших областях.

Мер Києва Віталій Кличко зазначав, що вибухи було чути у Солом'янському, Печерському та Голосіївському районах столиці. Він також розповів, що внаслідок прильотів російських ракет є руйнування.

Про те, що в українському небі було помічено 20 ракет, також повідомляв голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій. Як виявилося, обласний центр зазнав атаки бойових безпілотників.

Ще Фокус писав про те, що під час масового ракетного удару російських ЗС по Україні 31 грудня у Києві було поранено японського журналіста Ватару Секіта. На опублікованих у мережі фото та відео з потерпілим видно, що він отримав поранення в ногу.

Нагадаємо, що у звіті розвідки Міноборони Великобританії від 31 грудня йдеться про можливу серію ударів ЗС РФ по території України з періодичністю 7-10 днів. Передбачається, що таким чином Росія намагатиметься підірвати моральний дух українців у період новорічних свят.