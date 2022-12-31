"Нас не сломать!": Залужный высказался о массированном обстреле Украины 31 декабря

По словам главнокомандующего ВСУ, в преддверье Нового года Россия выпустила по гражданским объектам Украины более 20 крылатых ракет.

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В субботу, 21 декабря Вооруженные силы Российской Федерации совершили масштабный ракетный обстрел территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Telegram.

По предварительным данным, ВС РФ обстреляли Украину более чем 20 крылатыми ракетами воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс с акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.

Валерий Залужный сообщил, что украинские системы ПВО смогли сбить 12 российских крылатых ракет. В Киевской области было уничтожено 6 ракет, в Житомирской – 5, а в Хмельницкой – 1.

Главнокомандующий ВСУ также указал на то, что Россия наносила ракетные удары по гражданским объектам Украины.

"Держимся! Нас не сломать! Победа будет за нами!", — заключил Валерий Залужный.

Напомним, что 31 декабря украинские Telegram-каналы сообщили о взрывах в Киевской, Харьковской, Житомирской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой и других областях.

Мэр Киева Виталий Кличко отмечал, что взрывы было слышно в Соломенском, Печерском и Голосеевском районах столицы. Он также рассказал, что в результате прилетов российских ракет есть разрушения.

О том, что в украинском небе было замечено 20 ракет также сообщал глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий. Как оказалось, областной центр подвергся атаке боевых беспилотников.

Еще Фокус писал о том, что во время массового ракетного удара российских ВС по Украине 31 декабря в Киеве был ранен японский журналист Ватару Секита. На опубликованных в сети фото и видео с потерпевшим видно, что он получил ранение в ногу.

Напомним, что в отчете разведки Минобороны Великобритании от 31 декабря говорится об возможной серии ударов ВС РФ по территории Украины с периодичностью в 7-10 дней. Предполагается, что таким образом Россия попытается подорвать моральный дух украинцев в период новогодних праздников.