Расчленили 560 трупов: суд в США приговорил мать и дочь за продажу человеческих органов

Владелица похоронного бюро Меган Хесс вместе со своей мамой Ширли Кох разделывали и продавали человеческие тела фирмам для медицинских исследований. В свою очередь с родственников они брали деньги за "кремацию".

Related video

В США владелицу похоронного бюро Sunset Mesa в Колорадо Меган Хесс приговорили к 20 годам тюрьмы за обман родственников погибших путем вскрытия 560 трупов и продажи частей тел без разрешения. Об этом пишет издание Reuters.

Сообщается, что 46-летняя женщина вместе со своей 69-летней матерью Ширли Кох разделывали тела и продавали их части медицинским компаниям. Они обе признали свою вину, в результате чего Меган Хесс получила максимальный срок — 20 лет, а Ширли Кох была приговорена к 15 годам тюремного заключения.

"Хесс и Кох использовали свое похоронное бюро, чтобы, по сути, красть тела и их части, используя мошеннические и поддельные формы донорских документов. Поведение Хесс и Кох причинило огромную эмоциональную боль семьям и ближайшим родственникам", — сказал прокурор Тим Нефф в судебном заявлении.

[ + – ] 69-летняя Ширли Кох (справа)

Дело Хесс и Кох: как была организована схема

Меган Хесс руководила похоронным бюро Sunset Mesa и компанией Donor Services в штате Колорадо.

Бывшие сотрудники рассказали журналистам, что Меган Хесс и Ширли Кох проводили несанкционированные вскрытия тел. Владелица бюро продавала части тел компаниям, которые проводили медицинские исследования. Фирмы покупали руки, ноги, головы и туловища мертвых людей, но не знали, что они были получены мошенническим путем.

По словам прокуроров, Хесс обманывала родственников умерших, утверждая, что кремировала тела. При этом в своем похоронном бюро женщина взимала с семей до $1000 за кремацию, которая так и не происходила.

Федеральное дело против нее было открыто после расследований издания Reuters о продаже частей тел в США в 2017-18 годах. После этого сотрудники ФБР провели обыск в помещении, а со временем задержали женщин. В июле 2022 года они признали свою вину, а в 3 января им вынесли приговор.

Напомним, 20 декабря суд в Германии приговорил к двум годам лишения свободы 97-летнюю бывшую сотрудницу концлагеря. Ее признали виновной в соучастии в убийстве более 11 тысяч заключенных.

Ранее, 6 августа, суд в США обязал сторонника теорий заговора Алекса Джонса выплатить $45,2 млн за ложные сведения о стрельбе в школе "Сэнди Хук". Он неоднократно заявлял, что нападения на учебное учреждение не было.