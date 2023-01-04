Розчленували 560 трупів: суд в США засудив матір та дочку за продаж людських органів

Власниця похоронного бюро Меган Хесс разом зі своєю мамою Ширлі Кох обробляли та продавали людські тіла фірмам для медичних досліджень. У свою чергу із родичів вони брали гроші за "кремацію".

Related video

У США власницю похоронного бюро Sunset Mesa в Колорадо Меган Хесс засудили до 20 років в'язниці за обман родичів загиблих шляхом розтину 560 трупів та продажу частин без дозволу. Про це пише видання Reuters.

Повідомляється, що 46-річна жінка разом зі своєю 69-річною матір'ю Ширлі Кох обробляли тіла та продавали їх частини медичним компаніям. Вони обидві визнали свою провину, внаслідок чого Меган Хесс отримала максимальний термін — 20 років, а Ширлі Кох була засуджена до 15 років ув'язнення.

"Хес і Кох використовували своє похоронне бюро, щоб, по суті, красти тіла та їх частини, використовуючи шахрайські та підроблені форми донорських документів. Поведінка Хес і Кох завдала величезного емоційного болю сім'ям та найближчим родичам", — сказав прокурор Тім Нефф у судовій заяві. .

[ + – ] 69-річна Ширлі Кох (праворуч)

Справа Хес і Кох: як було організовано схему

Меган Хес керувала похоронним бюро Sunset Mesa та компанією Donor Services у штаті Колорадо.

Колишні співробітники розповіли журналістам, що Меган Хесс та Ширлі Кох проводили несанкціоновані розтини тіл. Власниця бюро продавала частини тіл компаніям, які проводили медичні дослідження. Фірми купували руки, ноги, голови та тулуби мертвих людей, але не знали, що вони були отримані шахрайським шляхом.

За словами прокурорів, Хес обманювала родичів померлих, стверджуючи, що кремували тіла. При цьому у своєму похоронному бюро жінка стягувала із сімей до $1000 за кремацію, яка так і не відбувалася.

Федеральна справа проти неї була відкрита після розслідувань видання Reuters про продаж частин тіл у США в 2017-18 роках. Після цього співробітники ФБР провели обшук у приміщенні, а згодом затримали жінок. У липні 2022 року вони визнали свою провину, а 3 січня їм ухвалили вирок.

Нагадаємо, 20 грудня суд у Німеччині засудив до двох років позбавлення волі 97-річну колишню співробітницю концтабору. Її визнали винною в співучасті у вбивстві понад 11 тисяч ув'язнених.

Раніше, 6 серпня, суд у США зобов'язав прихильника теорій змови Алекса Джонса виплатити $45,2 млн за хибні відомості про стрілянину в школі "Сенді Хук". Він неодноразово заявляв, що нападів на навчальний заклад не було.