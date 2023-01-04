Швейцария впервые стала членом Совбеза ООН

К Швейцарии также присоединились Эквадор, Мальта, Мозамбик и Япония. Срок их полномочий — два года.

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Швейцария с 1 января стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2023-2024 года. Ее место в Совете Безопасности дает возможность внести свой вклад в дело мира и безопасности в мире, особенно в нынешнем напряженном глобальном политическом контексте. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Швейцарии.

"3 января Швейцария приступила к работе в Совете Безопасности ООН вместе с другими вновь избранными непостоянными членами на короткой церемонии. Она намерена активно участвовать во всех конфликтах и вопросах, стоящих на повестке дня Совета, привнося на обсуждение свой заслуживающий доверия внешнеполитический профиль наряду со своей приверженностью миру и безопасности во всем мире", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что ключевыми в этом отношении будут его традиции как независимого государства, приверженность верховенству права и уважение к международному праву, особенно международному гуманитарному праву и правам человека.

31 августа 2022 года Федеральный совет определил четыре тематических приоритета на срок пребывания Швейцарии в Совете Безопасности: построение прочного мира, защита гражданского населения, повышение эффективности Совета Безопасности и обеспечение климатической безопасности.

Совет Безопасности ООН — постоянно действующий орган Организации Объединенных Наций, на который, согласно статье 24 Устава ООН, возложена ответственность за поддержку международного мира и безопасности. В состав Совета Безопасности входят 15 государств, пять из них являются постоянными членами Совета и обладают правом вето — Россия, Китай, США, Великобритания и Франция.

Ранее мы писали, что, по словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, Украина инициирует комплексный процесс, направленный на исключение Российской Федерации из Совбеза ООН и в целом из Организации Объединенных Наций.

Фокус сообщал о том, что глава Европейского совета Шарль Мишель выступил за прекращение членства РФ в Совбезе ООН. Он отметил, что это страна грубо нарушает международное право. Поэтому ее членство в организации после начала войны в Украине говорит о том, что Совбез ООН "сильно барахлит".