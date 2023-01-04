Швейцарія вперше стала членом Ради безпеки ООН

До Швейцарії також приєдналися Еквадор, Мальта, Мозамбік та Японія. Термін їх повноважень – два роки.

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Швейцарія з 1 січня стала непостійним членом Ради Безпеки ООН на 2023-2024 роки. Її місце в Раді Безпеки дає можливість зробити свій внесок у справу миру та безпеки у світі, особливо у нинішньому напруженому глобальному політичному контексті. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Швейцарії.

"3 січня Швейцарія приступила до роботи в Раді Безпеки ООН разом з іншими новообраними непостійними членами на короткій церемонії. Вона має намір брати активну участь у всіх конфліктах і питаннях, що стоять на порядку денному Ради, приносячи на обговорення свій зовнішньополітичний профіль, що заслуговує на довіру, поряд зі своєю прихильністю миру та безпеки у всьому світі", — йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що ключовими у цьому відношенні будуть його традиції як незалежної держави, відданість верховенству права та повага до міжнародного права, особливо міжнародного гуманітарного права та прав людини.

31 серпня 2022 року Федеральна рада визначила чотири тематичні пріоритети на термін перебування Швейцарії в Раді Безпеки: побудова міцного миру, захист цивільного населення, підвищення ефективності Ради Безпеки та забезпечення кліматичної безпеки.

Рада Безпеки ООН є постійно діючим органом Організації Об'єднаних Націй, на який, згідно зі статтею 24 Статуту ООН, покладено відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки. До складу Ради Безпеки входять 15 держав, п'ять із них є постійними членами Ради і мають право вето — Росія, Китай, США, Великобританія та Франція.

Раніше ми писали, що, за словами глави українського МЗС Дмитра Кулеби, Україна ініціює комплексний процес, спрямований на виключення Російської Федерації із Ради безпеки ООН та загалом з Організації Об'єднаних Націй.

Фокус повідомляв про те, що глава Європейської ради Шарль Мішель виступив за припинення членства РФ у Раді безпеки ООН. Він зазначив, що ця країна грубо порушує міжнародне право. Тому її членство в організації після початку війни в Україні говорить про те, що Рада Безпеки ООН "сильно барахлить".