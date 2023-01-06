"Большая честь": журналисты WP рассказали, как в США реагируют на российские санкции

Среди американцев, которые оказались под российскими санкциями числятся звезды шоу-бизнеса, политики и даже ученые. Для многих из них санкции РФ стали неожиданностью.

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Согласно официальным данным Кремля, примерно 1271 граждан Соединенных Штатов Америки пребывают под санкциями Российской Федерации. В американской газете The Washington Post выяснили, что американцы думают о наложенных на них ограничениях.

В издании отмечают, что часть российских санкций коснулись знаменитостей, выразивших поддержку украинскому народу в связи с военной агрессией РФ. К ним относятся Бен Стиллер, Шон Пенн и Морган Фримен.

В России также решили наложить ограничения на президента США Джо Байдена и основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга. При этом часть имен в упомянутом списке вызвали недоумение у журналистов.

"Насколько мне известно… я до сих пор единственный астрофизик, получивший санкции Кремля", — сообщил WP ученый Бенджамин Шмитт.

Около тридцати американцев, попавших под санкции России, подписаны как просто "граждане США". Кроме того, часть имен в санкционном списке написана неправильно, а некоторых упомянутых там граждан уже давно нет в живых.

Американцы гордятся попаданием под санкции России

"Вообще быть в санкционном списке — это большая честь, так что это не повлияет на меня негативно", — сказал известный интеллектуал и писатель Фрэнсис Фукуяма.

Подобное мнение высказывал посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству Майкл Карпентер на своей странице в Twitter. Член Совета округа Колумбия Мэри М. Чех также заявляла, что российские санкции это для нее "большая честь".

Над своим попаданием в российский санкционный список ранее иронизировал американский режиссер Роб Райнер, заявив, что он "убит горем".

Журналисты отмечают, что в РФ наложили ограничения на некоторых пребывающих в тюрьме преступников, которые "вряд ли планировали визит в Россию". Санкции также коснулись американских ЛГБТК-активистов и исследователей России.

"Один из моих детей в шутку сказал: "Мама, всегда приятно, когда тебя замечают"", — призналась сотрудница Стэнфордского университета.

У некоторых санкции РФ вызвали смешанные чувства

"Я не могу придумать никакого объяснения, которое имело бы смысл на данном этапе моей жизни. Я был антикоммунистом в детстве, когда ядерное уничтожение было повседневным кошмаром, но почти все были такими", — сказал адвокат из Айовы Леон Спайс.

В санкционный список также попала специалист по геноциду Кристина Хук. По ее словам, гораздо большого удара ей мог бы нанести запрет на использование ее знаний. Хук подчеркнула, что согласно ее критериям, действия РФ в Украине подпадают под определение геноцида.

Нашлись и те, кто признался, что не испытывают удовольствия от попадания под российские санкции.

"Некоторые американцы могут рассматривать постоянное изгнание из России как удовольствие, но я не из их числа. Я посетил страну полдюжины раз, начиная с начала 1980-х, и наслаждался каждым визитом", — заявил журналист Дэвид Игнатиус.

Другой представитель СМИ Сьюзан Глассер отметила, что Россия долгое время была центром ее профессиональной деятельности и что эта страна "очаровывает ее".

Напомним, что по данным пресс-службы Верховной Рады Украины, в 2022 году Российская Федерация стала самой подсанкционной страной в мире.

Еще Фокус сообщал, что российское правительство наконец начало признавать, что санкции Запада работают. Об этом написали в издании Newsweek 27 декабря, ссылаясь на слова профессора политологии Университета Висконсин-Милуоки Ора Джона Рейтера.