"Год будет тяжелым для РФ": эксперт рассказал, какие именно санкции могут добить экономику РФ

По словам эксперта, российская экономика начинает испытывать трудности. Даже российские чиновники начали признавать влияние санкций Запада.

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Профессор политологии Университета Висконсин-Милуоки Ора Джон Рейтер заявил, что российское правительство наконец начало признавать, что санкции Запада работают. Об этом пишет издание Newsweek.

По его словам, ограничение цен на нефть может быть одной из наиболее действенных санкций, введенных Западом до сих пор.

Сообщается, что эксперт прокомментировал заявление министра финансов РФ Антона Сулианова о том, что дефицит бюджета России может фактически превысить прогнозируемые 2%. А это создает дополнительную финансовую неопределенность на фоне продолжающихся расходов на войну.

"Возможен ли больший дефицит бюджета? Он возможен, если доходы будут ниже запланированных", — сказал Силуанов.

Однако экономист Capital Economics по развивающейся Европе Николас Фарр отметил, что слишком рано полностью оценивать влияние ограничения цен на нефть. По его словам, есть признаки того, что российская экономика начинает испытывать трудности.

"Высокочастотные данные показывают, что экспорт российской нефти упал с момента введения санкций, а спред (разность между лучшими ценами заявок на продажу и на покупку в один и тот же момент времени, ред.) между ценами на нефть марки Brent и ценами на нефть марки Urals увеличился до шестимесячного максимума на прошлой неделе", — сказал Фарр.

Издание напомнило, что первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов открыто признался, что следующий год будет для России достаточно тяжелым в финансовом плане.

Ранее Фокус писал, что Путин запретил продавать нефть странам, поддержавшим "потолок цен" на сырье. Согласно документу, решение главы Кремля вступит в силу 1 февраля следующего года. Также известно, что в правительстве РФ хотят ввести подобные ограничения относительно нефтепродуктов.

Еще напомним, что журналисты заявили, что Украина повышает стоимость транзита нефти из РФ. Тариф на прокачку нефти через трубопровод "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии вырастет на 2,1 евро — до 13,6 евро за тонну.