"Рік буде важким для РФ": експерт розповів, які саме санкції можуть добити економіку РФ

За словами експерта, російська економіка починає відчувати труднощі. Навіть російські урядовці почали визнавати вплив санкцій Заходу.

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Професор політології Університету Вісконсін-Мілуокі Ора Джон Рейтер заявив, що російський уряд нарешті почав визнавати, що санкції Заходу працюють. Про це пише видання Newsweek.

За його словами, обмеження цін на нафту може бути однією з найдієвіших санкцій, запроваджених Заходом досі.

Повідомляється, що експерт прокоментував заяву міністра фінансів РФ Антона Суліанова про те, що дефіцит бюджету Росії може фактично перевищити 2%. А це створює додаткову фінансову невизначеність на тлі витрат на війну.

"Чи можливий більший дефіцит бюджету? Він можливий, якщо доходи будуть нижчими за заплановані", — сказав Силуанов.

Однак економіст Capital Economics по Європі, що розвивається, Ніколас Фарр зазначив, що занадто рано повністю оцінювати вплив обмеження цін на нафту. За його словами, є ознаки того, що російська економіка починає зазнавати труднощів.

"Високочастотні дані показують, що експорт російської нафти впав з моменту введення санкцій, а спред (різниця між кращими цінами заявок на продаж і на покупку в той самий момент часу, ред.) між цінами на нафту марки Brent і цінами на нафту марки Urals збільшився до шестимісячного максимуму минулого тижня", — сказав Фарр.

Видання нагадало, що перший віцепрем'єр РФ Андрій Білоусов відверто зізнався, що наступний рік буде для Росії досить важким у фінансовому плані.

Раніше Фокус писав, що Путін заборонив продавати нафту країнам, які підтримали "стелю цін" на сировину. Згідно з документом, рішення глави Кремля набуде чинності 1 лютого наступного року. Також відомо, що в уряді РФ хочуть запровадити подібні обмеження щодо нафтопродуктів.

Ще нагадаємо, що журналісти заявили, що Україна підвищує вартість транзиту нафти з РФ. Тариф на прокачування нафти через трубопровід "Дружба" у напрямку Словаччини та Угорщини зросте на 2,1 євро — до 13,6 євро за тонну.