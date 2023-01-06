"Велика честь": журналісти WP розповіли, як у США реагують на російські санкції

Серед американців, які опинилися під російськими санкціями, знаходяться зірки шоубізнесу, політики та навіть вчені. Для багатьох із них санкції РФ стали несподіванкою.

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Згідно з офіційними даними Кремля, приблизно 1271 громадян Сполучених Штатів Америки перебувають під санкціями Російської Федерації. В американській газеті The Washington Post з'ясували, що американці думають про накладені на них обмеження.

У виданні зазначають, що частина російських санкцій торкнулася знаменитостей, які висловили підтримку українському народу у зв'язку з військовою агресією РФ. До них відносяться Бен Стіллер, Шон Пенн і Морган Фрімен.

У Росії також вирішили накласти обмеження на президента США Джо Байдена та засновника соціальної мережі Facebook Марка Цукерберга. При цьому частина імен у згаданому списку викликала подив у журналістів.

"Наскільки мені відомо… я досі єдиний астрофізик, який отримав санкції Кремля", — повідомив WP учений Бенджамін Шмітт.

Близько тридцяти американців, які потрапили під санкції Росії, підписані як просто "громадяни США". Крім того, частина імен у списку санкцій написана неправильно, а деяких згаданих там громадян вже давно немає в живих.

Американці пишаються попаданням під санкції Росії

"Взагалі бути в списку санкцій — це велика честь, так що це не вплине на мене негативно", — сказав відомий інтелектуал і письменник Френсіс Фукуяма.

Подібну думку висловлював посол США в Організації з безпеки та співробітництва Майкл Карпентер на своїй сторінці у Twitter. Член Ради округу Колумбія Мері М. Чех також заявляла, що російські санкції для неї "велика честь".

Над своїм потраплянням до російського списку санкцій раніше іронізував американський режисер Роб Райнер, заявивши, що він "убитий горем".

Журналісти зазначають, що у РФ наклали обмеження на деяких злочинців, які перебувають у в'язниці, що "навряд чи планували візит до Росії". Санкції також торкнулися американських ЛГБТК-активістів та дослідників Росії.

"Один із моїх дітей жартома сказав: "Мамо, завжди приємно, коли тебе помічають"", — зізналася співробітниця Стенфордського університету.

Деякі санкції РФ викликали змішані почуття

"Я не можу придумати жодного пояснення, яке б мало сенс на даному етапі мого життя. Я був антикомуністом у дитинстві, коли ядерне знищення було повсякденним кошмаром, але майже всі були такими", — сказав адвокат з Айови Леон Спайс.

До списку санкцій також потрапила фахівець з геноциду Крістіна Хук. За її словами, набагато більшого удару їй могла б завдати заборона на використання її знань. Хук наголосила, що згідно з її критеріями, дії РФ в Україні підпадають під визначення геноциду.

Знайшлися й ті, хто зізнався, що не відчувають задоволення від потрапляння під російські санкції.

"Деякі американці можуть розглядати постійне вигнання з Росії як задоволення, але я не з них. Я відвідав країну півдюжини разів, починаючи з початку 1980-х, і насолоджувався кожним візитом", — заявив журналіст Девід Ігнатіус.

Інший представник ЗМІ Сьюзан Глассер зазначила, що Росія тривалий час була центром її професійної діяльності, і що ця країна "чарує її".

Нагадаємо, що за даними пресслужби Верховної Ради України, у 2022 році Російська Федерація стала найпідсанкціонованішою країною у світі.

Ще Фокус повідомляв, що російський уряд нарешті почав визнавати, що санкції Заходу працюють. Про це написали у виданні Newsweek 27 грудня, посилаючись на слова професора політології Університету Вісконсін-Мілуокі Ора Джона Рейтера.