Борьба с перебежчиками: Путин "взял в заложники" родственников дипломатов , — СМИ

По данным журналистов, более 20 российских дипломатов и разведчиков дезертировали из РФ после масштабного вторжения российских войск в Украину. По преимуществу это сотрудники посольств вовлеченные теневые разведоперации.

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Из-за участившиеся случаи бегства на Запад российских дипломатов и сотрудников спецслужб президент РФ Владимир Путин пригрозил тюрьмой или более серьезными последствиями всем тем, кто попытается уехать из РФ. Об этом сообщает The Mirror.

Более 20 российских дипломатов и разведчиков дезертировали из РФ после масштабного вторжения российских войск в Украину, журналисты называют это признаком неустойчивости путинского режима.

Из-за перебежчиков глава государства-агрессора решил ввести "сталинские" запреты на зарубежные командировки. Теперь большинство официальных РФ, которые выезжают за границу, оставляют дома родственников, по сути, как заложников, из-за того что Путин решил применять более жесткие меры для борьбы с "предателями".

Сообщается, что использовать родственников как заложников было личной инициативой Путина.

Брюс Джонсон, один из главных британских аналитиков по вопросам России, заявил, что ему известно о множестве случаев бегства на Запад и российских дипломатов, и офицеров разведслужб.

"О некоторых из них широко известно, но есть много неизвестных общественности случаев, возможно, больше 20. Это говорит о крайне сложном времени для Кремля", — отметил аналитик.

По его словам, по понятным причинам эти инциденты не разглашаются, но известно, что люди бегут не только на Запад, но и в страны Азии.

К тому же, около одного миллиона россиян уехали из России, опасаясь мобилизации.

По некоторым данным, в качестве предупреждения потенциальным "предателям" могут проводиться показательные судебные процессы в отношении родственников и друзей.

Большинство перебежчиков — это дипломаты, работающие в посольствах и также вовлеченные теневые разведоперации.

В 2017 году в Таллинне был арестован российский разведчик из ГУР Артем Зинченко, в 2018 году его вернули в РФ. Однако в прошлом году он сбежал в Эстонию, объяснив это тем, что был против войны в Украине.

Он сослался на то, что у него есть родственники в Украине, и что во время боевых действий гибнут невинные люди.

Напомним, что в РФ "Искандеры" на исходе. Об этом заявил Алексей Резников, министр обороны Украины. Вместе с тем, по имеющейся у Минобороны информации, у ВС РФ пока достаточно ракет С-300 и "Оникс".

Ранее Фокус сообщал о мобилизации в РФ. В российскую армию планируют призвать еще полмиллиона человек. Заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что мобилизованных планируют задействовать в наступательных операциях ВС РФ весной и летом.