Боротьба з перебіжчиками: Путін "взяв у заручники" родичів дипломатів, — ЗМІ

За даними журналістів, понад 20 російських дипломатів і розвідників дезертували з РФ після масштабного вторгнення російських військ в Україну. Переважно це співробітники посольств, залучені в тіньові розвідоперації.

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Через випадки втечі, що почастішали, на Захід російських дипломатів і співробітників спецслужб президент РФ Володимир Путін пригрозив в'язницею або серйознішими наслідками всім тим, хто спробує виїхати з РФ. Про це повідомляє The Mirror.

Понад 20 російських дипломатів і розвідників дезертували з РФ після масштабного вторгнення російських військ в Україну, журналісти називають це ознакою нестійкості путінського режиму.

Через перебіжчиків глава держави-агресора вирішив запровадити "сталінські" заборони на закордонні відрядження. Тепер більшість офіційних осіб РФ, які виїжджають за кордон, залишають вдома родичів, по суті, як заручників, через те, що Путін вирішив застосовувати жорсткіші заходи для боротьби зі "зрадниками".

Повідомляється, що використати родичів як заручників було особистою ініціативою Путіна.

Брюс Джонсон, один із головних британських аналітиків із питань Росії, заявив, що йому відомо про безліч випадків втечі на Захід і російських дипломатів, і офіцерів розвідслужб.

"Про деякі з них широко відомо, але є багато невідомих громадськості випадків, можливо, більше 20. Це говорить про вкрай складний час для Кремля", — зазначив аналітик.

За його словами, зі зрозумілих причин ці інциденти не розголошуються, але відомо, що люди тікають не лише на Захід, а й у країни Азії.

До того ж близько одного мільйона росіян поїхали з Росії, побоюючись мобілізації.

За деякими даними, як попередження потенційним "зрадникам" можуть проводитися показові судові процеси щодо родичів і друзів.

Більшість перебіжчиків — це дипломати, які працюють у посольствах і залучені в тіньові розвідоперації.

2017 року в Таллінні було заарештовано російського розвідника з ГУР Артема Зінченка, 2018 року його повернули в РФ. Проте минулого року він втік в Естонію, пояснивши це тим, що був проти війни в Україні.

Він послався на те, що має родичів в Україні, і що під час бойових дій гинуть невинні люди.

Нагадаємо, що в РФ "Іскандери" закінчуються. Про це заявив Олексій Резніков, міністр оборони України. Разом із тим, за інформацією, що є в Міноборони, у ЗС РФ поки достатньо ракет С-300 і "Онікс".

Раніше Фокус повідомляв про мобілізацію в РФ. У російську армію планують призвати ще пів мільйона людей. Заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що мобілізованих планують задіяти в наступальних операціях ЗС РФ навесні та влітку.