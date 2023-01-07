"Убежали от войны": двух россиян в Таиланде арестовали за попрошайничество (фото)

Российские граждане Александр Куриков и Евгений Малахов сообщили полиции, что потратили все свои деньги. Теперь им грозит месяц тюрьмы.

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В Таиланде двух граждан России арестовали за попрошайничество в городе Сураттхани. Подробности приводит сайт Pattaya Now.

Александр Куриков (32 года) и Евгений Малахов (36 лет) разместились в центре города во время фестиваля, выпрашивая у прохожих деньги и еду. Они подготовили таблички на тайском и английском языках, написав на них, будто приехали из России, чтобы не отправиться служить в армию. Один из мужчин также играл на гитаре, привлекая внимание.

"Помогите! Я сбежал из России от войны, я потерял мой бизнес из-за войны, я не хочу возвращаться в Россию. Можете ли помочь, пожертвовав что-нибудь? Если ли у вас еда для меня?", — написано на картонке.

[ + – ] Картонная табличка российских попрошаек в Таиланде Фото: Pattaya Now

Россиян задержали и доставили в полицейский участок. Александр Куриков и Евгений Малахов рассказали правоохранителям, что приехали в Таиланд 9 декабря 2022 года и за месяц потратили все свои деньги. Не желая лететь обратно в Россию, они решили попросить помощи у тайцев и туристов.

Сотрудник иммиграционной службы сообщил Pattaya Now, что у мужчин пока действительны туристические визы, поэтому их не будут выгонять из Таиланда, однако им придется ответить за незаконное попрошайничество. Согласно действующему законодательству, мужчинам грозит штраф в размере 10 тыс. бат (около $300) или месяц лишения свободы.

Фото: Pattaya Now Фото: Pattaya Now

С сентября, когда в России началась частичная мобилизация, количество россиян, прибывающих в Таиланд, увеличилось в семь раз. Тайское правительство считает граждан РФ туристами, а не беженцами, спасающимися от войны, поэтому получить политическое убежище очень сложно.

Ранее писали, что россияне используют похищенные украинские паспорта, чтобы попасть в Европу. Документы продают в российском маркетплейсе "Авито". По словам продавцов, оформление загранпаспорта гражданина Украины стоит около $1200.

Писали также, что в Таиланде полиция платит деньги за видео с грубыми нарушениями ПДД. Таким образом правоохранители пытаются снизить смертность на дорогах, которая считается одной из самых высоких в мире.