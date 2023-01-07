"Втекли від війни": двох росіян у Таїланді заарештували за жебракування (фото)

Російські громадяни Олександр Куриков і Євген Малахов повідомили поліції, що витратили всі свої гроші. Тепер їм загрожує місяць ув'язнення.

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У Таїланді двох громадян Росії заарештували за жебрацтво в місті Сураттхані. Подробиці наводить сайт Pattaya Now.

Олександр Курков (32 роки) та Євген Малахов (36 років) розмістилися в центрі міста під час фестивалю, випрошуючи в перехожих гроші та їжу. Вони підготували таблички тайською та англійською мовами, написавши на них, ніби приїхали з Росії, щоб не вирушити служити в армію. Один із чоловіків також грав на гітарі, привертаючи увагу.

"Допоможіть! Я втік із Росії від війни, я втратив мій бізнес через війну, я не хочу повертатися в Росію. Чи можете допомогти, пожертвувавши щось? Чи є у вас їжа для мене?" — написано на картонці.

[ + – ] Картонна табличка російських жебраків у Таїланді Фото: Pattaya Now

Росіян затримали й доставили до поліцейської дільниці. Олександр Куриков і Євген Малахов розповіли правоохоронцям, що приїхали в Таїланд 9 грудня 2022 року і за місяць витратили всі свої гроші. Не бажаючи летіти назад у Росію, вони вирішили попросити допомоги у тайців і туристів.

Співробітник імміграційної служби повідомив Pattaya Now, що у чоловіків поки що дійсні туристичні візи, тому їх не виганятимуть із Таїланду, проте їм доведеться відповісти за незаконне жебрацтво. Згідно з чинним законодавством, чоловікам загрожує штраф у розмірі 10 тис. бат (близько $300) або місяць позбавлення волі.

Фото: Pattaya Now Фото: Pattaya Now

З вересня, коли в Росії почалася часткова мобілізація, кількість росіян, які прибувають у Таїланд, збільшилася всемеро. Тайський уряд вважає громадян РФ туристами, а не біженцями, які рятуються від війни, тому отримати політичний притулок дуже складно.

Раніше писали, що росіяни використовують викрадені українські паспорти, щоби потрапити в Європу. Документи продають на російському маркетплейсі "Авіто". За словами продавців, оформлення закордонного паспорта громадянина України коштує близько $1200.

Писали також, що в Таїланді поліція платить гроші за відео з грубими порушеннями правил дорожнього руху. Так правоохоронці намагаються знизити смертність на дорогах, яка вважається однією з найвищих у світі.