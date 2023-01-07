Путин встретил Рождество в стенах Кремля впервые за 23 года: СМИ назвали причину (видео)

В последний раз Путин встречал православное Рождество в Москве больше 20 лет назад, в 2001 году. Он был в соборе, где традиционно исповедовались российские цари.

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Во время церковной службы на Рождество за Владимиром Путиным пристально наблюдала вооруженная охрана. Других прихожан, кроме российского президента в церковном помещении не было. Об этом сообщает The Sun.

На сделанной записи, можно видеть, как глава Кремля беспокойно переминается с ноги на ногу.

В то же время из другого помещения за происходящим наблюдает охранник.

[ + – ] Путин на церковной службе

Впервые с тех пор, как 23 года назад Путин возглавил РФ, он выбрал для посещения рождественской службы Благовещенский собор, который находится за Кремлевской стеной и считается полностью охраняемым.

[ + – ] Путин на Рождество

В прошлые годы он посещал рождественскую службу вместе с другими верующими. Но в 2023 году был один.

Считается, что Путин опасается покушений из-за развязанной в Украине войны, и поэтому нарушил устоявшуюся традицию посещениях православных соборов за пределами российской столицы.

[ + – ] Путин в церкви

Путин в синей куртке и белом свитере был в соборе, в котором традиционно исповедовали свои грехи российские цари.

В былые годы Путин находился среди других верующих в церкви Симеона и Анны, а также в Спасо-Преображенском соборе Петербурга.

В последний раз он встречал православное Рождество в Москве больше 20 лет назад, в 2001 году.

Напомним, что своим указом Путин признал все оккупированные территории частью Украины. Об этом сообщается в документе, который адресовался ВС РФ и в котором глава Кремля распорядился установить "рождественское перемирие".

Ранее Фокус сообщал, что постпред Украины в ООН напомним о случае, когда российские дипломаты на заседании ООН цинично высмеяли предложение Украины о перемирии в апреле 2022 года на праздник Пасхи.