Путін зустрів Різдво у стінах Кремля вперше за 23 роки: ЗМІ назвали причину (відео)
Востаннє Путін зустрічав православне Різдво у Москві понад 20 років тому, 2001 року. Він був у соборі, де традиційно сповідалися російські царі.
Під час церковної служби на Різдво за Володимиром Путіним уважно спостерігала озброєна охорона. Інших парафіян, крім російського президента, в церковному приміщенні не було. Про це повідомляє The Sun.
На зробленому записі можна побачити, як глава Кремля неспокійно переступає з ноги на ногу.
Водночас із іншого приміщення за тим, що відбувається, спостерігає охоронець.
Уперше з того часу, як 23 роки тому Путін очолив РФ, він обрав для відвідування різдвяної служби Благовіщенський собор, який розташований за Кремлівською стіною, і вважається, що він повністю охороняється.
У минулі роки він відвідував різдвяну службу разом із іншими вірянами. Але у 2023 році був один.
Вважається, що Путін побоюється замахів через розв'язану в Україні війну й тому порушив усталену традицію відвідування православних соборів за межами російської столиці.
Путін у синій куртці та білому светрі був у соборі, в якому традиційно сповідували свої гріхи російські царі.
У минулі роки Путін перебував серед інших вірян у церкві Симеона та Анни, а також у Спасо-Преображенському соборі Петербурга.
Востаннє він зустрічав православне Різдво у Москві понад 20 років тому, у 2001 році.
Нагадаємо, що своїм указом Путін визнав усі окуповані території частиною України. Про це повідомляється в документі, який адресувався ЗС РФ і в якому глава Кремля розпорядився встановити "різдвяне перемир'я".
Раніше Фокус повідомляв, коли російські дипломати на засіданні ООН цинічно висміяли пропозицію України щодо перемир'я у квітні 2022 року на свято Великодня.