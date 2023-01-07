Путін зустрів Різдво у стінах Кремля вперше за 23 роки: ЗМІ назвали причину (відео)

Востаннє Путін зустрічав православне Різдво у Москві понад 20 років тому, 2001 року. Він був у соборі, де традиційно сповідалися російські царі.

Related video

Під час церковної служби на Різдво за Володимиром Путіним уважно спостерігала озброєна охорона. Інших парафіян, крім російського президента, в церковному приміщенні не було. Про це повідомляє The Sun.

На зробленому записі можна побачити, як глава Кремля неспокійно переступає з ноги на ногу.

Водночас із іншого приміщення за тим, що відбувається, спостерігає охоронець.

[ + – ] Путін на церковній службі

Уперше з того часу, як 23 роки тому Путін очолив РФ, він обрав для відвідування різдвяної служби Благовіщенський собор, який розташований за Кремлівською стіною, і вважається, що він повністю охороняється.

[ + – ] Путін на Різдво

У минулі роки він відвідував різдвяну службу разом із іншими вірянами. Але у 2023 році був один.

Вважається, що Путін побоюється замахів через розв'язану в Україні війну й тому порушив усталену традицію відвідування православних соборів за межами російської столиці.

[ + – ] Путін у церкві

Путін у синій куртці та білому светрі був у соборі, в якому традиційно сповідували свої гріхи російські царі.

У минулі роки Путін перебував серед інших вірян у церкві Симеона та Анни, а також у Спасо-Преображенському соборі Петербурга.

Востаннє він зустрічав православне Різдво у Москві понад 20 років тому, у 2001 році.

Нагадаємо, що своїм указом Путін визнав усі окуповані території частиною України. Про це повідомляється в документі, який адресувався ЗС РФ і в якому глава Кремля розпорядився встановити "різдвяне перемир'я".

Раніше Фокус повідомляв, коли російські дипломати на засіданні ООН цинічно висміяли пропозицію України щодо перемир'я у квітні 2022 року на свято Великодня.