Китай открыл границы на фоне всплеска Covid-19. Ожидается 2 млрд поездок

7 января в Китае наступил первый день 40-дневного периода лунного нового года "чунь-юнь". Наступающий 22 января год Кролика станет первым с 2020 года Новым годом без ограничений на внутренние поездки. Но есть и опасения: миллионы людей из мегаполисов отправятся в села, чтобы навестить родственников — или посмотреть мир после затянувшейся изоляции. В связи с этим вспышка коронавируса может стать более мощной.

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Китай отменил жесткие карантинные ограничения для прибывающих в страну путешественников, а также снял ограничения на передвижение китайцев внутри страны из-за пандемии Covid-19. Жители Китая спешат планировать поездки, что привело к резкому росту запросов на популярных туристических сайтах — и к новым ограничениям уже за пределами страны. Об этом сообщает The Guardian.

Одновременно Китай вступил в период затяжных новогодних каникул: приближается китайский Новый год, второе новолуние после зимнего солнцестояния наступит 22 января. Ограничения на поездки сняты, и накануне праздников миллионы жителей мегаполисов отправятся в сельскую местность, чтобы навестить родственников. Соотвественно, Министерство транспорта Китая ожидает, что в течение следующих 40 дней внутренний пассажиропоток в стране составит 2 млрд человек.

При этом, спустя почти три года после внедрения, Китай отменяет карантинные требования для прибывающих путешественников, несмотря на всплеск случаев заболевания коронавирусом. Туристам больше не требуется карантин после почти трех лет обязательной изоляции разной продолжительности.

Напомним, 8 января СМИ писали, что 20 ученых менее чем за месяц умерли после того, как в Китае отменили коронавирусные ограничения. Члены академии имеют привилегированный доступ медицинскому обслуживанию, но сейчас нет свободных коек для их лечения.

Ранее, 23 декабря, издание Bloomberg писало, что в Китае за день могли заразиться Covid-19 37 млн человек. В Национальной комиссии здравоохранения КНР считают, что такую ситуацию могло спровоцировать быстрое снятие официальным Пекином карантинных правил.