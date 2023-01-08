Китай відкрив кордони на тлі сплеску Covid-19. Очікується 2 млрд поїздок

7 січня у Китаї настав перший день 40-денного періоду місячного нового року "чунь-юнь". Рік Кролика, що наступає 22 січня, стане першим з 2020 року Новим роком без обмежень на внутрішні поїздки. Але є й побоювання: мільйони людей із мегаполісів вирушать у села, щоб відвідати родичів — або подивитися світ після тривалої ізоляції. У зв'язку з цим спалах коронавірусу може стати потужнішим.

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Китай скасував жорсткі карантинні обмеження для мандрівників, що прибувають в країну, а також зняв обмеження на пересування китайців усередині країни через пандемію Covid-19. Жителі Китаю поспішають планувати поїздки, що призвело до різкого зростання запитів на популярних туристичних сайтах — і нових обмежень вже за межами країни. Про це повідомляє The Guardian.

Одночасно Китай вступив у період затяжних новорічних канікул: наближається китайський Новий рік, другий молодик після зимового сонцестояння настане 22 січня. Обмеження на поїздки знято, і напередодні свят мільйони жителів мегаполісів вирушать у сільську місцевість, щоб відвідати родичів. Відповідно, Міністерство транспорту Китаю очікує, що протягом наступних 40 днів внутрішній пасажиропотік у країні становитиме 2 млрд осіб.

Водночас майже через три роки після впровадження, Китай скасовує карантинні вимоги для мандрівників, попри сплеск випадків захворювання коронавірусом. Туристам більше не потрібний карантин після майже трьох років обов'язкової ізоляції різної тривалості.

Нагадаємо, 8 січня ЗМІ писали, що 20 вчених менш як за місяць померли після того, як у Китаї скасували коронавірусні обмеження. Члени академії мають привілейований доступ до медичного обслуговування, але зараз немає вільних ліжок для їх лікування.

Раніше, 23 грудня, видання Bloomberg писало, що в Китаї за день могли заразитися Covid-19 37 млн людей. У Національній комісії охорони здоров'я КНР вважають, що таку ситуацію могло спровокувати швидке зняття офіційним Пекіном карантинних правил.