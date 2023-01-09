Нужны дипломатические связи: генсек ОБСЕ выступила против исключения РФ из организации

Хельга Шмид отметила, что сохранение с Москвой дипломатических каналов вовсе не означает, что организация согласна с ее позицией.

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Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмид высказалась против исключения Российской Федерации из организации. Свою позицию она аргументировала необходимостью сохранять с Москвой дипломатические каналы. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

"Я считаю, что с сегодняшней точки зрения имеет смысл, чтобы Россия продолжала оставаться членом ОБСЕ. Однажды нам снова понадобятся каналы связи", — отметила Шмид.

Вместе с тем генсек отметила, что сохранение дипломатических каналов не означает, что организация согласна с позицией Москвы. Наоборот, она согласилась с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который заявил, что Россией были попраны такие фундаментальные принципы ОБСЕ, как государственный суверенитет, территориальная целостность и запрет на насилие.

Однако вопрос об исключении РФ из организации даже технически сложно решить, поскольку в ОБСЕ нет механизма, который можно было бы для этого использовать. Такая ситуация сложилась потому, что организация изначально создавалась странами с очень разными интересами, которые "стремились преодолеть эскалацию".

"Мы не являемся организацией единомышленников, как ЕС или НАТО. ОБСЕ появилась из конфронтации времен "холодной войны". Она была основана странами, которые имели очень разные интересы, но хотели предотвратить эскалацию", — пояснила Шмид.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев 26 ноября разместил на своей странице в Facebook заявление, в котором говорилось, что Украина будет бойкотировать Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) из-за участия в ней России.

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид 29 апреля 2022 заявила, что миссия организации в Украине приостанавливает свою работу из-за позиции России. По ее словам, с 2014 года миссия предоставляла бесценные и объективные факты на местах и способствовала диалогу там, где его не было.