Потрібні дипломатичні зв'язки: пані генсек ОБСЄ виступила проти виключення РФ з організації

Гельґа Шмід зазначила, що збереження з Москвою дипломатичних каналів зовсім не означає, що організація погоджується з її позицією.

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Генеральна секретарка Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Гельґа Марія Шмід висловилася проти виключення Російської Федерації з організації. Свою позицію вона аргументувала необхідністю зберігати з Москвою дипломатичні канали. Про це повідомляє німецьке видання Die Welt.

"Я вважаю, що із сьогоднішнього погляду є сенс, щоб Росія продовжувала залишатися членом ОБСЄ. Якось нам знову знадобляться канали зв'язку", — зазначила Шмід.

Водночас пані генсек зазначила, що збереження дипломатичних каналів не означає, що організація погоджується з позицією Москви. Навпаки, вона погодилася з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, який заявив, що Росією були знехтувані такі фундаментальні принципи ОБСЄ, як державний суверенітет, територіальна цілісність і заборона насильства.

Однак питання про виключення РФ з організації навіть технічно складно вирішити, оскільки в ОБСЄ немає механізму, який можна було б використати для цього. Така ситуація склалася тому, що організація спочатку створювалася країнами з дуже різними інтересами, які прагнули подолати ескалацію.

"Ми не є організацією однодумців, як ЄС чи НАТО. ОБСЄ з'явилася з конфронтації часів "холодної війни". Вона була заснована країнами, які мали дуже різні інтереси, але хотіли запобігти ескалації", — пояснила Шмід.

Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв 26 листопада розмістив на своїй сторінці у Facebook заяву, в якій говорилося, що Україна бойкотуватиме Парламентську асамблею Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) через участь у ній Росії.

Генеральна секретарка ОБСЄ Гельґа Марія Шмід 29 квітня 2022 року заявила, що місія організації в Україні призупиняє свою роботу через позицію Росії. За її словами, з 2014 року місія надавала безцінні й об'єктивні факти на місцях і сприяла діалогу там, де його не було.