США, Греция и другие страны НАТО: СМИ узнали, где отдыхают дети российских политиков (фото)

По данным журналистов, дочь главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина предпочитает отдыхать в Европе, а сын сенатора Владимира Джабарова, который пугает россиян Америкой, ездит в Лос-Анджелес и Сан-Франциско.

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Дети российских чиновников, депутатов и силовиков, которые с экранов телевизоров рассказывают населению РФ о "патриотизме" и "ценностях", предпочитают отдыхать в странах НАТО и Евросоюза. Об этом в своем расследовании "Курортный десант" пишет издание The Insider.

Дочь Сергея Нарышкина

По данным журналистов, дочь главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина Вероника любит отдыхать на европейских курортах. Пока ее родитель рассуждает об угрозах для РФ со стороны Североатлантического Альянса, Вероника с удовольствием посещает Турцию, которая является членом НАТО, а также проводит время на пляжах Италии и Греции вместе со своей подругой Викторией Косолаповой — дочерью экс-футболиста московского "Локомотива" и сборной РФ Алексея Косолапова.

[ + – ] Сын Сергея Нарышкина с удовольствием ездит в Турцию, которая является страной НАТО

В конце 2022 года россиянки поехали на Бали, где остановились в отеле AYANA Resort Bali — сутки отдыха там стоят больше $500.

[ + – ] В конце прошлого года Нарышкина отдыхала на Бали

Как отмечает The Insider, Вероника может спокойно перемещаться по разным странам мира, так как члены семьи Нарышкина не внесены в санкционные списки США И ЕС.

[ + – ] Дочь российского политика также успела отдохнуть на Сейшелах

Дочь Сергея Шойгу

Дочь главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, который якобы "воюет в Украине против стран НАТО", Ксения Шойгу вместе со своим мужем блогером Алексеем Столяровым провела новогодние праздники в ОАЭ.

Супруги остановились в отеле Caesars Palace Dubai в Дубае. Как считают журналисты, отдых там обошелся паре не менее чем в 500 тысяч рублей [150 тыс. грн].

До 2022 года Ксения Шойгу владела инвесткомпанией "Кэпитал перформ", через которую осваивала государственные деньги, рассказывает издание. Так, контора проводила платные медосмотры водителей госучреждений, а также получала субподряды на строительство стадионов, мостов и дорог в России.

[ + – ] Дочь Сергея Шойгу с супругом в ОАЭ

Сын сенатора Джабарова

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров известен своей антиамериканской риторикой. Однако его сын Александр, как выяснилось, как раз любит ездить в США.

В Instagram Джабарова-младшего есть фотографии из Сан-франциско и Лос-Анджелеса. Также сын российского политика во время полномасштабной войны не прочь отдохнуть в европейских странах — Норвегии и Швеции. Недавно отпрыск сенатора также посетил Турцию и Дубай.

Сына Джабарова нет в санкционных списках против российских деятелей, осуществляющих военную агрессию против Украины.

[ + – ] Сын Джабарова отдыхает в США и Европе

Невестки спикера Валентины Матвиенко и вице-спикера Александра Жукова

Невестка спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко Юлия предпочитает отдыхать на семейной вилле в Италии, а также проводит время в Камбодже и Турции. На новогодние праздники она улетела на Мальдивы, где остановилась в отеле Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi — ночь там стоит около 3 тыс. евро.

[ + – ] Невестка спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко

Еще одна невестка — жена сына вице-спикера Госдумы Александра Жукова — осенью "засветилась" на острове Миконос в Греции. Новый год она встретила на Бали в Индонезии.

[ + – ] Невестка вице-спикера Александра Жукова

Невестка главы Генштаба РФ

Невестка главы российского Генштаба Валерия Герасимова Алена тоже отдыхает за границей — в украинском Крыму, хоть во время оккупации полуострова это незаконно. В ее аккаунте в российских соцсетях есть фотография из отеля Porto Mare в Алуште.

[ + – ] Отдыхают отпрыски российских политиков и в Украине, правда незаконно

Напомним, в декабре стало известно, что сын владельца "Группы Вагнера" Евгения Пригожина Павел предпочитает военное обмундирование европейского и американского производства. На фотографиях он появлялся в американском шлеме, британском тактическом жилете и словацких ботинках.

До этого журналисты выяснили, что экс-глава Роскосмоса Рогозин оказался поклонником оружия, сделанного в США, Австрии и Германии. Бывший куратор военно-промышленного комплекса РФ "засветился" в австрийской куртке Carinthia, бронежилете турецкой фирмы BIKATEX и с американской штурмовой винтовкой AR-15.