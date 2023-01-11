"Имею право": именинница со скандальной вечеринки в Куршевеле ответила хейтерам (фото)

В социальные сети попали кадры, на которых Алина Варакута отмечается день рождения на французском горнолыжном курорте под песню "Вова, ї**ш їх". Среди гостей был замечен бизнесмен Сергей Ошеровский, разыскиваемый МВД Украины.

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Украинская модель и блогер Алина Варакута высказалась о реакции пользователей социальных сетей на ее вечеринку в Куршевеле. Свой ответ недоброжелателям девушка опубликоввала в Instagram.

"Люди, думайте, пожалуйста, головой, перед тем как писать мне оскорбления. Я имею право праздновать свой День рождения там, и так как я хочу", — написала Варакута.

[ + – ] Алина Варакута ответила на обвинения

О том, что на популярном горнолыжном курорте проходит шумное празднование при участии украинцев, сообщила российская журналистка Ксения Собчак, опубликовав соответствующие фото и видео.

"Куршевель, роскошный ресторан Багатель, большой стол людей, говорящих по-украински. И вынос 6 бутылок Кристалла с украинским флагом под песенку про "*башь их". Вчера еще по z-каналам постили подобные кадры, но думала, что это очередной вброс, не поверила. А нет. Сегодня сама убедилась", — написала Собчак в своем Telegram-канале.

[ + – ] Вечеринка в Куршевеле

По словам журналиста издания "Украинская правда" Михаила Ткача, упомянутое мероприятие посетил бизнесмен Сергей Ошеровский, который ранее был объявлен в розыск МВД Украины. Ткач отметил, что разыскиваемый уже год находится за пределами Украины. Его подозревают в причастности к строительствам нардепа от ОПЗЖ Вадима Столара.

Журналист упомянул о том, что в прошлом месяце Столар был замечен на дне рождения жены Ошеровского Карины Жосан в российском заведении Suvuroff в Дубае. Олешковский и Жосан также обращались в префектуру Ниццы для продления своего статуса беженцев.

Ранее Фокус писал о том, что 28 декабря в Куршевеле французские правоохранители задержали бывшего народного депутата и акционера банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго. Однако уже 5 января Жеваго вышел на свободу под залог в один миллион евро.