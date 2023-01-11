Взрыв возле МИД Афганистана: теракт мог унести жизни 20 человек (фото)

Смертник взорвал бомбу в хорошо охраняемом районе, где расположены несколько министерств и посольств. В МИД должна была прибыть китайская делегация.

Related video

В результате взрыва в Кабуле у здания Министерства иностранных дел Афганистана могло погибнуть 20 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя управляемого талибами Министерства информации и культуры Афганистана Устада Фаридуна.

Пресс-секретарь полиции Кабула Халид Задран ранее подтверждал гибель 5 человек.

Некоторые афганские чиновники называли большее число погибших. На фотографии с места событий было видно как минимум 9 тел, лежащих возле здания министерства, отметили журналисты.

Взрыв произошел в час-пик в хорошо охраняемом районе с блокпостами, на улице, где расположены несколько министерств. Некоторые страны, в том числе Турция и Китай, разместили там посольства.

"Там есть несколько контрольно-пропускных пунктов. Вы должны иметь необходимые документы, чтобы пройти по этой улице", — сказал в комментарии каналу Al Jazeera преподаватель Американского университета Афганистана в Кабуле Обайдулла Бахир.

[ + – ] Иеррорист хотел проникнуть в Министерство иностранных дел

Халид Задран сказал, что террорист хотел проникнуть в здание МИД, но не смог. Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Представители "Талибана" столкнулись с повстанческим движением боевиков "Исламского государства", их целью стали посольства России и Пакистана, а также отель, обслуживающий китайских бизнесменов, добавило Reuters.

Взрыв в Кабуле — возле здания МИД Афганистана видели мужчину с винтовкой

Команда агентства AFP проводила интервью в соседнем Министерстве информации и культуры, когда раздался взрыв. Водитель журналистов, ожидавший снаружи, увидел мужчину с сумкой и винтовкой на плече.

"Он проехал мимо моей машины, и через несколько секунд раздался громкий взрыв", — сказал Джамшед Карими и добавил, что насчитал от 20 до 25 пострадавших.

Взрывной волной были выбиты оконные стекла в Министерстве внутренних дел Афганистана, добавило AFP.

[ + – ] Взрывной волной были выбиты оконные стекла в Министерстве внутренних дел Афганистана

"Сегодня в МИД должна была быть китайская делегация. Мы не знаем, присутствовали ли они во время взрыва", — рассказал корреспондентам замминистра информации и культуры Мухаджер Фарахи.

Высокопоставленный чиновник из канцелярии премьер-министра Афганистана Ахмадулла Муттаки отметил, что в момент теракта в МИД не было иностранцев.

Пекин не признал правительство талибов, но присматривается к инвестициям в месторождения полезных ископаемых в Афганистане, подчеркнуло агентство.

Напомним, что 7 декабря прошлого года талибы устроили первую публичную казнь. К высшей мере наказания приговорили мужчину, обвиняемого в убийстве.

Движение "Талибан" ранее обвинило принца Гарри в преступлениях против человечности. В своих мемуарах принц писал про убийство 25 боевиков и признался, что считал их "шахматными фигурами, снятыми с доски".