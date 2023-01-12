В РФ на выборах в 2023 году кандидатами хотят выдвинуть воевавших в Украине, — росСМИ

Администрация президента, как отмечают журналисты, может повторить практику, когда после кампаний в Афганистане и Чечне солдаты получали места в партийных списках.

Related video

Кремль и президентская партия "Единая Россия" на выборах, которые пройдут в 2023 году, планируют выдвигать кандидатуры военнослужащих, участвовавших в полномасштабном вторжении в Украину. Об этом пишет российское издание "Ведомости", ссылаясь на свои источники в администрации президента.

По данным пропагандистов, представители "Единой России", выдвигая кандидатуры захватчиков, хотят сделать акцент на "военной составляющей".

Военнослужащих, наемников и "добровольцев" хотят использовать на выборах как законодательные, так и в органы исполнительной власти.

В ходе кампании, которая запланирована на осень 2023 года, планируют 25 губернаторов и депутатов 20 законодательных собраний. Более того, как пишет росСМИ, выборы хотят провести в захваченных районах четырех областей Украины.

"Эти люди (военные, участвовавшие во вторжении — ред.) показали себя патриотами, поэтому если кто-то из них захочет делать политическую карьеру, то у них есть все возможности. Это всем выгодно — иметь таких ребят у себя в команде, поскольку в обществе на это есть запрос", — заявил один из высокопоставленных инсайдеров.

Выдвигать участников вторжения также планирует еще одна партия "Справедливая Россия". Издание отмечает, что руководство фракции ранее предлагало резервировать места в органах власти для солдат и наемников, воюющих против Сил обороны Украины.

Партия ЛДПР, в свою очередь, утверждает, что на выборах могут выдвинуть кандидатуры только "волонтеров", которые работали в тылу и регионах, которые расположены возле линии соприкосновения.

В материале "Ведомостей" сказано, что у четырех из пяти парламентских политсил в электорате есть избиратели, которые внимательно следят вторжением в Украину.

"Есть фактор воспоминаний. В 90-х годах много афганцев пошло на выборы, а в начале 2000-х — тех, кто воевал в Чечне. Поэтому и сейчас понятно желание партий усилить свои списки", — прокомментировал планы Кремля политолог Алексей Макаркин.

В канун Нового года росСМИ писали о том, что Кремль хочет провести выборы в аннексированных областях Украины в соответствии с российским законодательством. Оккупационные администрации, по данным журналистов, проводят консультации с юристами, чтобы избирательная кампания проходила в обход объявленному Москвой военному положению.

В октябре 2022 года росСМИ также писали, что Кремль уже активно занимается подготовкой избирательной кампании Владимира Путина, которая запланирована на 2024 год.