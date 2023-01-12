У РФ на виборах у 2023 році кандидатами хочуть висунути тих, хто воював в Україні, — росЗМІ

Адміністрація президента, як зазначають журналісти, може повторити практику, коли після кампаній в Афганістані та Чечні солдати отримували місця у партійних списках.

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Кремль і президентська партія "Єдина Росія" на виборах, що відбудуться у 2023 році, планують висувати кандидатури військовослужбовців, які брали участь у повномасштабному вторгненні в Україну. Про це пише російське видання "Ведомости", посилаючись на свої джерела в адміністрації президента.

За даними пропагандистів, представники "Єдиної Росії", висуваючи кандидатури загарбників, хочуть наголосити на "військовій складовій".

Військовослужбовців, найманців та "добровольців" хочуть використати на виборах як законодавчі, так і до органів виконавчої влади.

Під час кампанії, яка запланована на осінь 2023 року, планують 25 губернаторів та депутатів 20 законодавчих зборів. Щобільше, як пише росЗМІ, вибори хочуть провести у захоплених районах чотирьох областей України.

"Ці люди (військові, які брали участь у вторгненні — ред.) показали себе патріотами, тому якщо хтось із них захоче робити політичну кар'єру, то у них є всі можливості. Це всім вигідно мати таких хлопців у себе в команді, оскільки в суспільстві на це є запит", — заявив один із високопоставлених інсайдерів.

Висувати учасників вторгнення також планує ще одна партія "Справедлива Росія". Видання зазначає, що керівництво фракції раніше пропонувало резервувати місця в органах влади для солдатів та найманців, які воюють проти Сил оборони України.

Партія ЛДПР, зі свого боку, стверджує, що на виборах можуть висунути кандидатури лише "волонтерів", які працювали в тилу та регіонах, що розташовані біля лінії зіткнення.

У матеріалі "Ведомости" сказано, що чотири з п'яти парламентських політсил в електораті мають виборців, які уважно стежать за вторгненням в Україну.

"Є фактор спогадів. У 90-х роках багато афганців пішли на вибори, а на початку 2000-х — тих, хто воював у Чечні. Тому і зараз зрозуміло бажання партій посилити свої списки", — прокоментував плани Кремля політолог Олексій Макаркін.

Напередодні Нового року росЗМІ писали про те, що Кремль хоче провести вибори в анексованих областях України відповідно до російського законодавства. Окупаційні адміністрації, за даними журналістів, проводять консультації з юристами, щоб виборча кампанія проходила в обхід оголошеного Москвою воєнного стану.

У жовтні 2022 року РосЗМІ також писали, що Кремль вже активно займається підготовкою виборчої кампанії Володимира Путіна, яка запланована на 2024 рік.