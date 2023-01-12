"Зеленский скоро признает, что он неонацист", — Захарова

По словам спикера МИД РФ, официальные лица Косово и Украины скрывают свои радикальные политические убеждения, пока их "спонсируют" США и ЕС.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что те, кто скандирует лозунги "Слава Україні!" и "Жыве Беларусь!" скоро якобы признают свои неонацистские взгляды. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По мнению Захаровой, в числе таких людей и президент Украины Владимир Зеленский.

"Ведь все эти Курти (премьер Косово), Зеленские, любители поорать "Слава Украине!", "Жыве Беларусь!" только для виду оспаривают, что они неонацисты. Думаю, не за горами тот час, когда они скажут: да, мы нацисты, но что вы нам сделаете, если нас спонсирует ЕС, а оружие поставляют США", — заявила Захарова.

Об этом она написала в контексте того, что власти Косово решили увековечить память албанца Джаферо Девы. По ее словам, правительство готово потратить около €300 тысяч на реставрацию здания, где жил политик.

Джафер Дева был косовским албанским политиком во время Второй мировой войны. Он возглавил оккупированную Германией Митровицу и работал над созданием албанского правительства в Косово. После капитуляции Италии в войне он помог сформировать временное правительство и вместе с другими албанскими революционерами создал Вторую лигу Призрена.

Напомним, 22 декабря прошлого года спикер МИД РФ Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского "сукиным сыном" Запада и инструментом противодействия России.

Ранее, 15 декабря, Захарова заявила, что визит заместителя генерального секретаря ООН Мартина Гриффитса в освобожденный Херсон носит "провокационный и неприемлемый характер".