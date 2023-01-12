"Зеленський незабаром визнає, що він неонацист", — Захарова

За словами речниці МЗС РФ, офіційні особи Косова та України приховують свої радикальні політичні переконання, поки їх "спонсорують" США та ЄС.

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Офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що ті, хто скандує гасла "Слава Україні!" та "Живе Білорусь!" скоро нібито визнають свої неонацистські погляди. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

На думку Захарової, серед таких людей і президент України Володимир Зеленський.

"Адже всі ці Курти (прем'єр Косово), Зеленські, любителі кричати "Слава Україні!", "Живе Білорусь!" тільки задля годиться оспорюють, що вони неонацисти. Думаю, не за горами та година, коли вони скажуть: так, ми нацисти, але що ви нам зробите, якщо нас спонсорує ЄС, а зброю постачають США", — заявила Захарова.

Про це вона написала в контексті того, що влада Косова вирішила увічнити пам'ять албанця Джаферо Деви. За її словами, уряд готовий витратити близько €300 тисяч на реставрацію будівлі, де мешкав політик.

Джафер Дева був косовським албанським політиком під час Другої світової війни. Він очолив окуповану Німеччиною Мітровіцу та працював над створенням албанського уряду в Косові. Після капітуляції Італії у війні він допоміг сформувати тимчасовий уряд та разом з іншими албанськими революціонерами створив Другу лігу Призрена.

Нагадаємо, 22 грудня минулого року речник МЗС РФ Марія Захарова назвала президента України Володимира Зеленського "сучиним сином" Заходу та інструментом протидії Росії.

Раніше, 15 грудня, Захарова заявила, що візит заступника генерального секретаря ООН Мартіна Гріффітса до звільненого Херсона носить "провокаційний і неприйнятний характер".