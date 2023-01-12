В России СМИ посеяли панику сообщением о вооруженном солдате-дезертире из Москвы

По информации росСМИ, за сбежавшего солдата-срочника себя мог выдавать телефонный террорист. Мужчина неоднократно звонил полицейским и угрожал совершить теракты.

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В России разыгрался скандал из-за информации о том, что в Москве якобы вооруженный автоматом и гранатами солдат сбежал из одной из воинских частей. Первым эту информацию обнародовало российское медиа Mash.

Сообщалось, что военного зовут Дмитрий Афонин и его активно разыскивают полиция и спецслужбы.

В то же время медиа"Осторожно, новости" сообщило, что за покинувшего место службы солдата себя может выдавать телефонный террорист.

По информации СМИ, неизвестный в течение суток обзванивал отделы полиции в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве. Он представлялся 33-летним военным и утверждал, что дезертировал из части.

Он также заявлял по телефону о намерении совершать взрывы. Сначала он угрожал напасть на отдел полиции в Беговом районе столицы. А потом обещал взорвать отделения полиции в Тимирязевском районе и центре Москвы, а также военкомат на улице Лобачевского.

Заметим, что во время звонков мужчина постоянно менял показания. Он называл себя то солдатом-срочником, то наемником из "группы Вагнера", то уроженцем Украины.

Полиции "вычислить" телефонного хулигана не удалось.

Однако журналисты медиа "Baza" узнали, что номер, с которого совершались звонки, зарегистрирован в Тульской области и использовался разными людьми. Последние звонки совершались с него в нескольких районах Москвы.

В свою очередь агентство ТАСС, ссылаясь на анонимные источники в силовых структурах, сообщило о том, что распространенная информация о сбежавшем военном не соответствует действительности.

Напомним, в начале декабря 2022 года в Ростовской области дезертир ранил из пулемета двух полицейских и убежал. По информации полиции, высокий мужчина, одетый в камуфляж, прибыл в Ростовскую область с территории Украины. В конечном итоге злоумышленника удалось задержать.

Фокус также писал, что, по информации украинской разведки, в Запорожской области увеличилось количество дезертиров из рядов ВС РФ. Российские военные опасаются новых артиллерийских ударов со стороны ВСУ, поэтому во вражеских подразделениях количество дезертиров растет в "геометрической прогрессии". Они прячутся в подвалах и заброшенных зданиях.