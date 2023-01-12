У Росії ЗМІ посіяли паніку повідомленням про озброєного солдата-дезертира з Москви

За інформацією росЗМІ, за солдата-строковика, що втік, себе міг видавати телефонний терорист. Чоловік неодноразово дзвонив поліцейським та погрожував вчинити теракти.

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У Росії розігрався скандал через інформацію про те, що в Москві нібито озброєний автоматом і гранатами солдат втік з однієї із військових частин. Першим цю інформацію оприлюднило російське медіа "Mash".

Повідомлялося, що військового звуть Дмитро Афонін та його активно розшукують поліція й спецслужби.

У той же час медіа "Осторожно, новости" повідомило, що за солдата, який залишив місце служби, себе може видавати телефонний терорист.

За інформацією ЗМІ, невідомий протягом доби телефонував до відділів поліції в Ростові-на-Дону, Санкт-Петербурзі та Москві. Він представлявся 33-річним військовим та стверджував, що дезертував із частини.

Він також заявляв по телефону, що має намір здійснювати вибухи. Спочатку він погрожував напасти на відділ поліції у Біговому районі столиці. А потім обіцяв підірвати відділення поліції у Тимірязівському районі та центрі Москви, а також військкомат на вулиці Лобачевського.

Зауважимо, що під час дзвінків чоловік постійно змінював свідчення. Він називав себе то солдатом-строковиком, то найманцем із "групи Вагнера", то уродженцем України.

Поліції "вирахувати" телефонного хулігана не вдалося.

Проте журналісти медіа "Baza" дізналися, що номер, з якого здійснювалися дзвінки, зареєстрований у Тульській області та використовувався різними людьми. Останні дзвінки здійснювалися з нього у кількох районах Москви.

У свою чергу, агентство ТАРС, посилаючись на анонімні джерела в силових структурах, повідомило про те, що поширена інформація про військового, що втік, не відповідає дійсності.

Нагадаємо, на початку грудня 2022 року в Ростовській області дезертир поранив із кулемета двох поліцейських та втік. За інформацією поліції, високий чоловік, одягнений у камуфляж, прибув до Ростовської області з території України. Зрештою зловмисника вдалося затримати.

Фокус також писав, що, за інформацією української розвідки, у Запорізькій області збільшилася кількість дезертирів із лав ЗС РФ. Російські військові побоюються нових артилерійських ударів з боку ЗСУ, тому у ворожих підрозділах кількість дезертирів зростає у "геометричній прогресії". Вони ховаються у підвалах та занедбаних будинках.