Никто не выжил: в Непале пассажирский самолет потерпел крушение при взлете (видео)

На борту самолета находились 72 человека, среди которых было четверо граждан России. Самолет Yeti Airlines, по предварительной информации, потерпел крушение при наборе высоты.

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В Непале 15 января потерпел крушение самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, на борту которого находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Об этом сообщает агентство Reuters.

Трагедия произошла на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта в городе Покхар, расположенном в центральной части страны. По информации Kathmandu Post, самолет потерпел крушение при наборе высоты. На место падения пассажирского борта выехали сотрудники службы безопасности, которые вместе с местными жителями проводят спасательные работы.

Представитель авиакомпании Сударшан Бартаула уточнил, что среди пассажиров было двое младенцев.

"Самолет разломился на части. Мы ожидаем, что найдем еще тела. Мы не знаем их национальности, но пытаемся это выяснить", — сказал Бартаула.

По информации службы ВВС, в числе пассажиров было 53 непальца. В самолете также находились пятеро индийцев, четверо россиян и двое корейцев. Также было по одному пассажиру из Ирландии, Австралии, Аргентины и Франции. Обозреватели отмечают, что на месте катастрофы спасатели нашли уже 40 тел.

В связи с трагедией премьер-министр Непала Пушпа Камаль Дахал созвал экстренное заседание Совета министров после авиакатастрофы. Он поручил Министерству внутренних дел, сотрудникам службы безопасности и всем правительственным учреждениям провести немедленные операции по спасению и оказанию помощи пострадавшим.

Информацию о гибели граждан России уже подтвердил посол РФ в Непале Алексей Новиков. Местные СМИ, ссылаясь на чиновников, отмечают, что в результате авиакатастрофы погибли все пассажиры и члены экипажа самолета Yeti Airlines.

Ранее сообщалось, в Ненецком автономном округе Российской Федерации произошло крушение самолета Ан-2. Как сообщила пресс-служба МЧС РФ 9 января, самолет следовал по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар и совершил "жесткую посадку" в 10 км от поселка Каратайка НАО.

В аэропорту "Толмачево" в Новосибирске 15 декабря 2022 совершил экстренную посадку военно-транспортный самолет Ан-12. По информации издания IRK.ru, вынужденная посадка произошла в связи с возгоранием одного из четырех двигателей.