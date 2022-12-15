В России вспыхнул военно-транспортный Ан-12: самолет совершил экстренную посадку (видео)

Борт загорелся в воздухе во время следования из Иркутска в Москву. На кадрах с места происшествия видно, что огонь охватил крыло воздушного судна.

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Днем в четверг, 15 декабря, военно-транспортный самолет Ан-12 совершил экстренную посадку в аэропорту "Толмачево" в Новосибирске из-за пожара, возникшего после запуска двигателей. Об этом сообщает издание IRK.ru.

Авиастроительная корпорация "Иркут", которой принадлежит борт, сообщила что он совершил вынужденную посадку в связи с возгоранием одного из четырех двигателей, а перед этим он следовал по маршруту Иркутск-Москва.

"Пострадавших и разрушений нет, авиационное имущество, находившееся на борту, также не пострадало. Самолет приземлился успешно, на взлетно-посадочной полосе его встретили пожарные, которые устранили возгорание", — говорится в сообщении.

На кадрах с места происшествия видно, что пламя охватило правое крыло самолета. Рядом с воздушным судном на кадрах запечатлены несколько пожарных расчетов.

Стоимость Ан-12 составляет около 55 тысяч долларов по курсу на сегодняшний день.

Напомним, в октябре этого года истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на девятиэтажный жилой дом в российском Ейске, в результате погибли более 10 человек. В том же месяце подобный инцидент произошел в Иркутске — там борт обрушился на двухэтажную жилую постройку.

В декабре Министерство обороны РФ сообщило про удар по военным аэродромам "Энгельс" Саратовской области и "Дягилево" в Рязанской области реактивными беспилотниками. Ведомство государства-агрессора обвинило в произошедшем украинскую сторону.