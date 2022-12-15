У Росії спалахнув військово-транспортний Ан-12: літак здійснив екстрену посадку (відео)

Борт спалахнув у повітрі під час прямування з Іркутська до Москви. На кадрах із місця події видно, що вогонь охопив крило повітряного судна.

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Вдень у четвер, 15 грудня, військово-транспортний літак Ан-12 здійснив екстрену посадку в аеропорту "Толмачево" в Новосибірську через пожежу, що виникла після запуску двигунів. Про це повідомляє видання IRK.ru.

Авіабудівна корпорація "Іркут", якій належить борт, повідомила, що він здійснив вимушену посадку у зв'язку із займанням одного з чотирьох двигунів, а перед цим він рухався маршрутом Іркутськ-Москва.

"Постраждалих і руйнувань немає, авіаційне майно, яке знаходилося на борту, також не постраждало. Літак приземлився успішно, на злітно-посадковій смузі його зустріли пожежники, які усунули загоряння", — йдеться у повідомленні.

На кадрах із місця події видно, що полум'я охопило праве крило літака. Поруч із повітряним судном на кадрах відображено кілька пожежних розрахунків.

Вартість Ан-12 складає приблизно 55 тисяч доларів за курсом станом на сьогодні.

Нагадаємо, у жовтні цього року винищувач-бомбардувальник Су-34 впав на дев'ятиповерховий житловий будинок у російському Єйську, внаслідок чого загинуло понад 10 людей. Того ж місяця подібний інцидент стався в Іркутську — там борт обрушився на двоповерхову житлову споруду.

У грудні Міністерство оборони РФ повідомило про удар по військових аеродромах "Енгельс" Саратовської області та "Дягілєво" в Рязанській області реактивними безпілотниками. Відомство держави-агресора звинуватило у події українську сторону.