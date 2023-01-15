Ніхто не вижив: у Непалі пасажирський літак зазнав аварії під час зльоту (відео), — ЗМІ

На борту літака знаходилися 72 особи, серед яких було четверо громадян Росії. Літак Yeti Airlines, за попередньою інформацією, розбився при наборі висоти.

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У Непалі 15 січня розбився літак ATR 72 авіакомпанії Yeti Airlines, на борту якого перебували 68 пасажирів і чотири члени екіпажу. Про це повідомляє агентство Reuters.

Трагедія сталася на злітно-посадковій смузі міжнародного аеропорту в Покхарі, розташованому в центральній частині країни. За інформацією Kathmandu Post, літак зазнав аварії при наборі висоти. На місце падіння пасажирського борту виїхали співробітники служби безпеки, які разом із місцевими мешканцями проводять рятувальні роботи.

Представник авіакомпанії Сударшан Бартаула уточнив, що серед пасажирів було двоє немовлят.

"Літак розламався на частини. Ми очікуємо, що знайдемо ще тіла. Ми не знаємо їх національності, але намагаємося це з'ясувати", — сказав Бартаула.

За інформацією служби ВПС, серед пасажирів було 53 непальці. У літаку також перебували п'ятеро індійців, четверо росіян та двоє корейців. Також було по одному пасажиру з Ірландії, Австралії, Аргентини та Франції. Оглядачі зазначають, що на місці аварії рятувальники знайшли вже 40 тіл.

У зв'язку із трагедією прем'єр-міністр Непалу Пушпа Камаль Дахал скликав екстрене засідання Ради міністрів після авіакатастрофи. Він доручив Міністерству внутрішніх справ, співробітникам служби безпеки та всім урядовим установам провести негайні операції з порятунку та надання допомоги постраждалим.

Інформацію про загибель громадян Росії вже підтвердив посол РФ у Непалі Олексій Новіков. Місцеві ЗМІ, посилаючись на чиновників, зазначають, що внаслідок авіакатастрофи загинули всі пасажири та члени екіпажу літака Yeti Airlines.

Раніше повідомлялося, що в Ненецькому автономному окрузі Російської Федерації сталася аварія літака Ан-2. Як повідомила пресслужба МНС РФ 9 січня, літак рухався маршрутом Нар'ян-Мар — Каратайка — Варандей — Нар'ян-Мар і здійснив "жорстку посадку" в 10 км від селища Каратайка НАО.

В аеропорту "Толмачево" в Новосибірську 15 грудня 2022 року здійснив екстрену посадку військово-транспортний літак Ан-12. За інформацією видання IRK.ru, вимушена посадка сталася через загоряння одного з чотирьох двигунів.