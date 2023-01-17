В России мэром Белгорода стал бывший член "Партии регионов" (фото)

После оккупации Крыма в 2014 году Валентин Демидов сотрудничал с местной "администрацией", а затем успел побывать советником губернатора Белгородской области и заместителем мэра.

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Бывший член "Партии регионов" 46-летний Валентин Демидов стал мэром города Белгород Российской Федерации. Соответствующее решение приняли депутаты на сессии Белгородского горсовета. Об этом во вторник, 17 января, сообщает пресс-служба муниципалитета.

За кандидатуру Демидова проголосовали 33 из 36 депутатов городского собрания. Среди других кандидатов также рассматривали местных бизнесменов Евгения Сошенко и Владимира Бывшева.

Отметим, что до голосования Валентин Демидов занимал должность временного исполняющего обязанности городского головы Белгорода с ноября прошлого года.

Что известно о Валентине Демидове

Валентин Демидов родился в России, детство провел в Армянске, что в Крыму. В конце 90-х устроился в "Крымский титан" (производитель диоксида титана).

В 2002 году его избрали депутатом Армянского горсовета. В 2005 году вступил в "Партию регионов", после чего его политическая карьера резко пошла вверх. Так, в 2007 году он был избран мэром Армянска, в 2010 году его переизбрали на эту должность.

Во время оккупации Крыма он стал сотрудничать с местной "администрацией". В 2015 году глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов назначил его "министром экономического развития" Крыма. С января 2017 по сентябрь 2019 года возглавил "департамент по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления" города Севастополь. В 2020 году возглавил "администрацию" Симферополя.

В феврале 2020 года Демидова назначили советником губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

В сентябре 2022 года назначен советником мэра Белгорода Антона Иванова, ровно через месяц его назначили заместителем мэра, а еще через месяц он уже стал врио городского головы Белгорода.

Напомним, 22 декабря прошлого года СБУ объявила в розыск бывшего народного депутата от "Партии регионов" Дмитрия Святаша, который призывал людей получать российские паспорта.

Ранее, 21 декабря глава СБУ Василий Малюк заявил, что ГБР расследует из-за кого ВС РФ сумели быстро оккупировать юг Украины. По его словам, один из главных подозреваемых — глава управления СБУ в Крыму Олег Кулинич.