У Росії мером Бєлгорода став колишній член Партії регіонів (фото)

Після окупації Криму у 2014 році Валентин Демидов співпрацював із місцевою "адміністрацією", а потім встиг побувати радником губернатора Бєлгородської області та заступником мера.

Related video

Колишній член Партії регіонів 46-річний Валентин Демидов став мером міста Бєлгород Російської Федерації. Відповідне рішення ухвалили депутати на сесії Бєлгородської міськради. Про це у вівторок, 17 січня, повідомляє пресслужба муніципалітету.

За кандидатуру Демидова проголосували 33 із 36 депутатів міських зборів. Серед інших кандидатів також розглядали місцевих бізнесменів Євгена Сошенка та Володимира Бившева.

Зазначимо, що до голосування Валентин Демидов обіймав посаду тимчасового виконувача обов'язків міського голови Бєлгорода з листопада минулого року.

Що відомо про Валентина Демидова

Валентин Демидов народився у Росії, дитинство провів у Вірменську, що у Криму. Наприкінці 90-х влаштувався у "Кримський титан" (виробник діоксиду титану).

2002 року його обрали депутатом Вірменської міськради. У 2005 році вступив до Партії регіонів, після чого його політична кар'єра різко пішла вгору. Так, у 2007 році його було обрано мером Вірменська, у 2010 році його переобрали на цю посаду.

Під час окупації Криму він став співпрацювати із місцевою "адміністрацією". 2015 року голова окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов призначив його "міністром економічного розвитку" Криму. З січня 2017 року по вересень 2019 року очолив "департамент з територіального розвитку та взаємодії з органами місцевого самоврядування" міста Севастополь. 2020 року очолив "адміністрацію" Сімферополя.

У лютому 2020 Демидова призначили радником губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

У вересні 2022 року призначений радником мера Бєлгорода Антона Іванова, рівно через місяць його призначили заступником мера, а ще через місяць він уже став т. в. о. міського голови Бєлгорода.

Нагадаємо, 22 грудня минулого року СБУ оголосила у розшук колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Дмитра Святаша, який закликав людей отримувати російські паспорти.

Раніше, 21 грудня, глава СБУ Василь Малюк заявив, що ДБР розслідує через кого ЗС РФ зуміли швидко окупувати південь України. За його словами, один із головних підозрюваних – голова управління СБУ в Криму Олег Кулініч.