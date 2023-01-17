Вынесли на руках: Грету Тунберг в Германии задержала полиция (фото, видео)

Климатическая активистка устроила несанкционированную "сидячую забастовку" возле карьера шахты Гарцвайлер-2, протестуя против добычи угля и сноса близлежащей деревни.

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Грету Тунберг 17 января задержала полиция на акции протеста против сноса немецкой деревни Лютцерат (Северный Рейн, Германия), которая опасно граничит с угольным карьером. Об этом сообщает Reuters.

По информации издания, Тунберг задержали во время акции протеста на открытой угольной шахте Гарцвайлер-2, примерно в девяти километрах от Лютцерата, где она сидела с группой протестующих практически возле самого входа в шахту.

Девушка приехала туда с группой экоактивистов, которые выступают против сноса деревни и дальнейшей добычи угля в шахте, в субботу, 14 января. Тогда полиция по охране общественного порядка разогнала протестующих.

[ + – ] Шведскую экоактивистку Тумберг задержали до выяснения обстоятельств Фото: REUTERS

Однако Грета, спрятавшись в одном из подземных тоннелей вместе с еще несколькими экоактивистами, осталась в Лютцерате и устроила "сидячую забастовку". А во вторник, 17 января, небольшая группа митингующих выдвинулась прямо к шахте.

Полицейские были вынуждены применить силу и вывести людей из зоны непосредственной опасности.

"Грета Тунберг была частью группы активистов, которые бросились к самому уступу. Однако мы ее остановили и вывели вместе с этой группой из зоны непосредственной опасности", — сообщил журналистам представитель полиции.

[ + – ] Грету Тунберг полиция увела подальше от карьера и угольной шахты Фото: REUTERS

После этого один из очевидцев, имя которого медиа не называет, видел шведскую экоактивистку в полицейском автобусе.

Полиция утверждает, что Тунберг проведет в участке всего несколько часов, необходимых для установления ее личности и оформления всех необходимых в таком случае документов.

Напомним, в ноябре 2022 года Грета Тунберг призвала свергнуть "расистскую капиталистическую систему" Запада. Юная экологическая активистка перешла от борьбы с глобальным потеплением к реализации своей крайне левой политической программы, призывая к революции.

Фокус также писал, что шведские активисты потребовали расследовать связи Греты Тунберг с российской НПО, которая в 2019-2021 годах получала финансирование непосредственно из бюджета Министерства иностранных дел России.