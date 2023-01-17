Винесли на руках: Ґрету Тунберг у Німеччині затримала поліція (фото, відео)

Кліматична активістка влаштувала несанкціонований "сидячий страйк" біля кар'єру шахти Гарцвайлер-2, протестуючи проти видобутку вугілля та знесення навколишнього села.

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Ґрету Тунберг 17 січня затримала поліція на акції протесту проти знесення німецького села Лютцерат (Північний Рейн, Німеччина), яке небезпечно межує з вугільним кар'єром. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією видання, Тунберг затримали під час акції протесту на відкритій вугільній шахті Гарцвайлер-2, приблизно за дев'ять кілометрів від Лютцерату, де вона сиділа з групою протестувальників практично біля входу до шахти.

Дівчина приїхала туди з групою екоактивістів, які виступають проти знесення села та подальшого видобутку вугілля у шахті, у суботу, 14 січня. Тоді поліція з охорони громадського порядку розігнала протестувальників.

[ + – ] Шведську екоактивістку Тунберг затримали до з'ясування обставин Фото: REUTERS

Однак Ґрета, сховавшись в одному з підземних тунелів разом зі ще кількома екоактивістами, залишилася в Лютцераті й влаштувала "сидячий страйк". А у вівторок, 17 січня, невелика група мітингувальників вирушила до шахти.

Поліцейські були змушені застосувати силу та вивести людей із зони безпосередньої небезпеки.

"Ґрета Тунберг була частиною групи активістів, які кинулися аж до самого уступу. Однак ми її зупинили і вивели разом із цією групою із зони безпосередньої небезпеки", — повідомив журналістам представник поліції.

[ + – ] Ґрету Тунберг поліція відвела подалі від кар'єру та вугільної шахти Фото: REUTERS

Після цього один з очевидців, ім'я якого медіа не називає, бачив шведську екоактивістку у поліцейському автобусі.

Поліція стверджує, що Тунберг проведе в дільниці лише кілька годин, необхідних для встановлення її особи й оформлення всіх потрібних документів.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Ґрета Тунберг закликала повалити "расистську капіталістичну систему" Заходу. Юна екологічна активістка перейшла від боротьби з глобальним потеплінням до реалізації вкрай лівої політичної програми, закликаючи до революції.

Фокус також писав, що шведські активісти вимагали розслідувати зв'язки Ґрети Тунберг із російською НУО, яка в 2019-2021 роках отримувала фінансування безпосередньо з бюджету Міністерства закордонних справ Росії.