Семена и животные: США продлили отмену санкций против аграрной и медицинской продукции из РФ

В перечне товаров, не попадающих под ограничения, есть средства профилактики, диагностирования и лечения COVID-19.

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Соединенные Штаты продлили освобождение из-под санкций российской продукции сельскохозяйственного и медицинского назначения. Об этом во вторник, 17 января, сообщило Министерство финансов США на своем официальном сайте.

"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выдает генеральную лицензию 6C для России", — уточняется в заявлении.

Указанная лицензия, в частности, охватывает транзакции, связанные с производством и продажей сельскохозяйственной продукции, лекарств, медицинских изделий, запасных частей и компонентов, а также обновлениями программного обеспечения.

В перечне товаров, которые не попадают под американские ограничения, значатся средства профилактики, диагностирования и лечения COVID-19.

Санкции также не распространяются на клинические испытания и иные медицинские исследования.

Под агропродукцией имеются в виду продукты питания для людей, в том числе упакованные товары, живые животные, витамины, минералы, а также корм для животных. Кроме этого, из России в США можно везти семена продовольственных культур

Лицензия 6С полностью заменяет лицензию 6B, утвержденную в июле прошлого года.

В американском ведомстве не рассказали, как долго будет действовать новая лицензия.

Напомним, 17 января в ЕС анонсировали 10-й пакет санкций против России. Он должен перекрыть все лазейки, которые Россия использовала для обхода наложенных ранее ограничений.

Сегодня США ввели санкции против депутатов и должных лиц из Беларуси. В список попали 25 людей, которых обвиняют в подавлении демократии в республике.