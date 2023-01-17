Насіння і тварини: США продовжили скасування санкцій проти аграрної та медичної продукції з РФ

У переліку товарів, які не підпадають під обмеження, є засоби профілактики, діагностування і лікування COVID-19.

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Сполучені Штати продовжили звільнення з-під санкцій російської продукції сільськогосподарського та медичного призначення. Про це у вівторок, 17 січня, повідомило Міністерство фінансів США на своєму офіційному сайті.

"Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США видає генеральну ліцензію 6C для Росії", — уточнюється в заяві.

Указана ліцензія, зокрема, охоплює транзакції, пов'язані з виробництвом і продажем сільськогосподарської продукції, ліків, медичних виробів, запасних частин і компонентів, а також оновленнями програмного забезпечення.

У переліку товарів, які не підпадають під американські обмеження, зазначаються засоби профілактики, діагностування і лікування COVID-19.

Санкції також не поширюються на клінічні випробування та інші медичні дослідження.

Під агропродукцією маються на увазі продукти харчування для людей, зокрема упаковані товари, живі тварини, вітаміни, мінерали та корм для тварин. Крім цього, з Росії у США можна везти насіння продовольчих культур

Ліцензія 6С повністю замінює ліцензію 6B, затверджену в липні минулого року.

В американському відомстві не розповіли, як довго діятиме нова ліцензія.

Нагадаємо, 17 січня в ЄС анонсували 10-й пакет санкцій проти Росії. Він повинен перекрити всі лазівки, які Росія використовувала для обходу накладених раніше обмежень.

Сьогодні США ввели санкції проти депутатів і належних осіб із Білорусі. До списку потрапили 25 людей, яких звинувачують у придушенні демократії в республіці.