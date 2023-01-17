Без ПМР и с украинским Крымом: посольство РФ в Швеции показало правильную карту Европы (фото)

Карту дипломаты опубликовали, пытаясь похвастаться дешевой стоимостью бензина в России и Беларуси.

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Посольство России в Швеции 17 января опубликовало пост в Twitter, на котором оккупированный Крым обозначен территорией Украины.

Пост был посвящен ценам на бензин в разных странах Европы. При этом вся территория Украины, включая Крым, а также временно оккупированные Донецк и и Луганск обозначены одним цветом.

В комментариях к посту украинский общественный активист Сергей Стерненко предложил России в таком случае забрать своих солдат с территории оккупированного Крыма.

Примечательно также, что на карте не отмечена так называемая "Приднестровская Молдавская Республика" ("ПМР") — оккупированная часть Молдовы, где размещены российские войска. При этом на карте обозначено непризнанное Россией Косово.

Напомним, в прошлом году, 28 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль поддерживает Сербию на фоне обострения противостояния с частично признанным Косово и при этом отвергает заявления о "деструктивном влиянии" РФ на ситуацию.

Ранее, 24 декабря, депутат президентской партии Молдовы "Действие и солидарность" Оазу Нантой заявил, что вопрос Приднестровья нужно решать при содействии Украины и НАТО.