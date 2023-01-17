Без ПМР та з українським Кримом: посольство РФ у Швеції показало правильну карту Європи (фото)

Карту дипломати опублікували, намагаючись похвалитися дешевою вартістю бензину в Росії та Білорусі.

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Посольство Росії у Швеції 17 січня опублікувало пост у Twitter, на якому окупований Крим позначений територією України.

Пост був присвячений цінам на бензин у різних країнах Європи. При цьому вся територія України, включаючи Крим, а також тимчасово окуповані Донецьк та Луганськ позначені одним кольором.

У коментарях до поста український громадський активіст Сергій Стерненко запропонував Росії у такому разі забрати своїх солдатів із території окупованого Криму.

Примітно також, що на карті не зазначено так званої "Придністровської Молдавської Республіки" ("ПМР") — окупованої частини Молдови, де розміщені російські війська. При цьому на карті позначено невизнане Росією Косово.

Нагадаємо, минулого року, 28 грудня, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль підтримує Сербію на тлі загострення протистояння з частково визнаним Косово і при цьому відкидає заяви про "деструктивний вплив" РФ на ситуацію.

Раніше, 24 грудня, депутат президентської партії Молдови "Дія та солідарність" Оазу Нантой заявив, що питання Придністров'я потрібно вирішувати за сприяння України та НАТО.