В Госдуме РФ одобрили штрафы за неправильное обращение с навозом: сколько придется платить

За халатное обращение с навозом сельскохозпредприятия могут оштрафовать на 450 тысяч рублей. Чтобы избежать таких мер спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко призвала "погрузиться" в данную проблему.

Related video

Комитет Государственной Думы РФ 18 января одобрил законопроект о введении штрафов для аграриев за неправильное обращение с навозом. Согласно нормам закона теперь россиян за халатное отношение к органическим отходам будут штрафовать от 30 до 450 тысяч рублей (до 135 000 грн). Об этом сообщает российское издание "Известия".

Сообщается, что штрафные санкции будут применяться за несоблюдение требований перевозки, хранения и реализации побочных продуктов животноводства, в том числе помета, подстилок и стоков. По мнению автора законопроекта, депутата от КПРФ Владимира Кашина, инициатива поможет понять важность учета органических отходов.

Он сказал, что когда-то сам работал агрономом и поэтому не понаслышке знает о том, как важно заботиться о должном учете навоза. При этом Кашин призвал законодателей не бюрократизировать этот процесс.

"Если ты не будешь знать, сколько у тебя органики, ее развезут завтра по коридорам, садовым участкам", — подчеркивал Кашин.

Комментируя законодательную инициативу спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала Министерство сельского хозяйства "погрузиться" в проблему накопленного сельскохозяйственными предприятиями навоза, которая может привести к штрафным санкциям.

Ранее сообщалось, что в России скульптор-самоучка Михаил Боппосов из якутского села Уолба слепил из навоза двухметровую скульптуру кролика, который играет на барабане. Как рассказали 28 декабря росСМИ, мужчина позаимствовал материал для оригинальной скульптуры у соседа, так как сам он не держит коров по состоянию здоровья.

Инженеры британской компании Bennamann из Корнуолла близки к созданию своего нового трактора, который работает исключительно на жидком метане. По словам журналистов Daily Mail, техника британских инженеров работает на топливе, собранном из навоза.