У Держдумі РФ схвалили штрафи за неправильне поводження з гноєм: скільки доведеться платити

За недбале поводження з гноєм сільгосппідприємства можуть оштрафувати на 450 тисяч рублів. Щоб уникнути таких заходів спікерка Радфеда РФ Валентина Матвієнко закликала "зануритися" у цю проблему.

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Комітет Державної Думи РФ 18 січня схвалив законопроєкт про запровадження штрафів для аграріїв за неправильне поводження з гноєм. Відповідно до норм закону тепер росіян за недбале ставлення до органічних відходів штрафуватимуть від 30 до 450 тисяч рублів (до 135 000 грн). Про це повідомляє російське видання "Известия".

Повідомляється, що штрафні санкції будуть застосовуватися за недотримання вимог перевезення, зберігання і реалізації побічних продуктів тваринництва, зокрема посліду, підстилок і стоків. На думку автора законопроєкту, депутата від КПРФ Володимира Кашина, ініціатива допоможе зрозуміти важливість обліку органічних відходів.

Він сказав, що колись сам працював агрономом і тому не з чуток знає про те, як важливо дбати про належний облік гною. При цьому Кашин закликав законодавців не бюрократизувати цей процес.

"Якщо ти не знатимеш, скільки в тебе органіки, її розвезуть завтра по коридорах, садових ділянках", — підкреслював Кашин.

Коментуючи законодавчу ініціативу речниця Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко закликала Міністерство сільського господарства "зануритися" у проблему накопиченого сільськогосподарськими підприємствами гною, яка може призвести до штрафних санкцій.

Раніше повідомлялося, що в Росії скульптор-самоук Михайло Боппосов із якутського села Волба зліпив із гною двометрову скульптуру кролика, який грає на барабані. Як розповіли 28 грудня росЗМІ, чоловік запозичив матеріал для оригінальної скульптури у сусіда, оскільки сам не тримає корів за станом здоров'я.

Інженери британської компанії Bennamann із Корнуолла близькі до створення свого нового трактора, який працює виключно на рідкому метані. За словами журналістів Daily Mail, техніка британських інженерів працює на паливі, зібраному з гною.