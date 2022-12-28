Символ року з гною: у Росії зліпили двометрову скульптуру кролика (відео)

Скульптор з Якутії зізнався, що працювати над витвором було складно через "теплу" погоду, а сам матеріал довелося взяти у сусіда.

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У Російській Федерації скульптор-самоучка Михайло Боппосов з якутського села Уолба презентував двометрову скульптуру кролика, який грає на барабанах, зліпленого з коров'ячого гною. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Михайло розповів журналістам, що працювати над створенням символу 2023 року йому допомогли брати Іван та Інокентій. За його словами, стан здоров'я більше не дозволяє йому тримати корів, тож сировину для скульптури довелося взяти у сусіда.

"Як і належить, символ 2023 року — кролика — ми зробили в рідному селі Уолба. Двометрова скульптура механізована — кролик грає на барабані. Конструкцію підготували вчасно, тож встигли вчасно презентувати односельцям", — розповідає якутський скульптор.

Скульптор зазначив, що кролик став уже дванадцятим за рахунком його витвором, зробленим із такого матеріалу. Так Михайло встиг відтворити всіх тварин зі східного календаря.

[ + – ] Механізований кролик із гною в Якутії

Житель Якутії також зізнався, що найлегше йому працюється у сильний мороз. За його словами, зима 2022 року видалася надто "теплою" для подібної творчості.

"Погода зараз недостатньо холодна, це ускладнює процес ліплення. Коли на вулиці мінус 45 градусів морозу, гній швидко мерзне, а сьогодні у нас мінус 28-30 градусів", — сказав Михайло Боппосов.

Автор скульптури також згадав про те, що деякі люди домальовують у фотошопі до його витвору неіснуючі елементи. Через це до Михайла якось приїхали журналісти, які шукали скульптуру ракети з гною.

Творчість попередніх років

Михайло Боппосов уперше створив скульптуру з гною в 2011 році, після чого набув популярності в Російській Федерації. З того часу мешканець Якутії щороку презентує свої витвори у рідному селі. Наприклад, у 2021 році Боппосов показав зліплене з гною сімейство тигрів.

Серед робіт росіянина можна побачити фігурки коней, поросят, бика та навіть персонажів із популярних мемів. Крім того, у 2020 році у Боппосова з'явився конкурент. Ним став його земляк Ігор Меліков, який також створив скульптуру бика з гною.

[ + – ] Поросята з гною

[ + – ] Скульптура до року Тигра

[ + – ] Михайло Боппосов верхи на своєму творінні

[ + – ] Бик із гною перемагає коронавірус

[ + – ] Скульптура бика від Ігоря Мелікова

[ + – ] Скульптура "Ждуна"

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