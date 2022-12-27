У Британії вибачилися за конкурс, у якому перемогла росіянка, що намалювала українців

У повідомленні Британської асоціації ілюстраторів (AOI) йдеться про те, що конкурс провели на сайті помилково і що він був організований третьою стороною. Оплату за публікацію пообіцяли перерахувати на допомогу Україні.

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Британська асоціація ілюстраторів (AOI) виступила з офіційною заявою після скандалу, викликаного рішенням визнати кращою ілюстрацією у сфері охорони здоров'я (Global Healthcare Illustration Awards 2022) роботу росіянки Анни Хохлової. Заява опублікована у Twitter.

У повідомленні йдеться про те, що асоціація помилково провела на своєму сайті конкурс серед ілюстраторів, який було організовано третьою стороною. Global Healthcare Illustration Awards — це ініціатива не AOI, і до процесу відбору учасників асоціація не має стосунку.

"Просимо вибачення за розміщений пресреліз та інформацію про роботу, що перемогла в конкурсі. Це був серйозний прорахунок із нашого боку. AOI аж ніяк не підтримує російське вторгнення в Україну", — заявили представники асоціації, за словами яких, оплату за проведення конкурсу на їхньому сайті перерахують до фонду допомоги Україні.

Конкурс на найкращу ілюстрацію 2022 року

Британська асоціація ілюстраторів (AOI) назвала переможницею міжнародної премії ілюстраторів Global Healthcare Illustration Awards 2022 росіянку Анну Хохлову, яка зобразила посттравматичний синдром біженців, які лякаються гучних звуків. Робота була названа A case of a sound pollution (що можна перекласти як приклад або випадок шумового забруднення).

Багато українських ілюстраторів визнали ницістю спробу художниці з РФ висловити естетично страждання, яких вона не переживала.

"Про що ця робота? Звідки цій росіянці знати, що таке страх салютів? Вона просто вкрала чужу травму, щоб її намалювати. Мене особисто це ображає, бо я, на відміну від вашої переможниці, це пережила й особисто знаю, що таке артобстріл. Ганьба", — зазначила одна з українських ілюстраторок.

[ + – ] Коментар до конкурсу

Критика користувачів

Після публікації вибачень користувачі запитували, чи, незважаючи на критику, росіянка Анна Хохлова все ще вважається переможницею конкурсу.

[ + – ] Скриншот посту

"Поганий вибір із усіх точок зору. У чому авторський задум — якісь святкові салюти? Це багато говорить про те спотворене уявлення про війну, яке склалося багатьох росіян", — зазначив один із користувачів.

[ + – ] У чому авторський задум — святкові салюти?

Інші вимагали оприлюднити імена організаторів конкурсу.

“Нам потрібно більше, ніж просто "так, ми донатимо, не турбуйтеся!” Імена благодійників? Скриншоти? Це ж стосується й оплати за хостинг конкурсу", — йдеться в пості.

[ + – ] Скриншот посту

Нагадаємо, що на виставці "Знайти Бенксі", яка проходила в російському Санкт-Петербурзі, активістки облили кремом картину "Венера" пензля відомого британського художника-графітника Бенксі.

Раніше Фокус повідомляв, що Бенксі став почесним громадянином Ірпеня за графіті з гімнасткою. Анонімний художник отримав почесне звання за те, що звернув увагу світової громадськості на руйнівні наслідки діяльності ЗС РФ, заявив мер Олександр Маркушин.