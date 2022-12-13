Російські активістки облили кремом картину на виставці "Знайти Бенксі" (відео)

За словами організатора, дівчата виступають проти використання косметики та пластичних операцій.

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У Санкт-Петербурзі дві активістки вилили крем на картину Бенксі "Венера" на виставці "Знайти Бенксі", яка пройшла у "Севкабель Порту". Про це повідомляють російські ЗМІ.

"А чи потрібні вам ті ідеали краси, за якими ви так женетесь?" — сказала одна з дівчат, обливши витвір мистецтва косметичним засобом.

Активістки закликали людей прийняти себе "такими, якими ви є" і відмовитися від використання косметики заявивши, що вона "робить вам тільки гірше". Під кінець своєї промови дівчата почали скандувати гасло "Стоп, косметика!".

На інцидент збіглися охоронці, проте затримувати винуватців галасу не стали, почекавши, поки вони закінчать говорити.

[ + – ] Акція протесту в "Севкабель Порту"

Повідомляється, що на виставці було приставлено лише копії відомих картин, проте активісткам доведеться відшкодувати збитки, завдані репродукції.

"У службовому приміщенні я сказала активісткам, що ми викликаємо поліцію і мова тоді піде про адміністративну чи кримінальну відповідальність, або розв'язуємо питання на місці мирним шляхом і вони компенсують витрати на відновлення картини", — прокоментувала ситуацію організатор виставки Міла Кюрі.

Кюрі зазначила, що поки не знає, чи вдасться врятувати картину. Вона також зазначила, що експонати не були вкриті склом чи іншим захистом.

"Її треба знімати, вивчати крем, дізнаватися, що входило до його складу. Тепер ми замислюємося про захист інших картин, тому що все відстежити і вилучити у відвідувачів неможливо", — каже організатор.

Раніше кліматичні активісти з руху Stop Fossil Fuel Subsidies, які виступають проти газової, нафтової та вугільної галузей і намагаються привернути увагу до кліматичних проблем, приклеїли себе до картини Енді Ворхола "Банки із супом "Кемпбелл"".

Ще Фокус повідомляв, що бельгійських екоактивістів, які облили томатним супом культову картину Яна Вермеєра "Дівчина з перлиною сережкою" засудили до двох місяців ув'язнення.