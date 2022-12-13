Российские активистки облили кремом картину на выставке "Найти Бэнкси" (видео)

По словам организатора, девушки выступают против использования косметики и пластических операций.

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В Санкт-Петербурге две активистки вылили крем на картину Бенкси "Венера" на выставке "Найти Бэнкси", которая прошла в "Севкабель Порту". Об этом сообщают российские СМИ.

"А нужны ли вам те идеалы красоты, за которыми вы так гонитесь?", — сказала одна из девушек, облив произведение искусства косметическим средством.

Активистки призвали людей принять себя "такими, какие вы есть" и отказаться от использования косметики заявив, что она "делает вам только хуже". Под конец своей речи девушки принялись скандировать лозунг "Стоп, косметика!".

На инцидент сбежались охранники, однако задерживать виновниц шума не стали, подождав пока они закончат говорить.

[ + – ] Акция протеста в "Севкабель Порту"

Сообщается, что на выставке были приставлены только копии известных картин, однако активисткам придется возместить ущерб, нанесенный репродукции.

"В служебном помещении я сказала активисткам, что-либо мы вызываем полицию и речь тогда пойдет об административной или уголовной ответственности, либо решаем вопрос на месте мирным путем и они компенсируют расходы на восстановление картины", — прокомментировала ситуацию организатор выставки Мила Кюри.

Кюри отметила, что пока не знает, удастся ли спасти картину. Она также отметила, что экспонаты не были покрыты стеклом или иной защитой.

"Ее надо снимать, изучать крем, узнавать, что входило в его состав. Теперь мы задумываемся о защите других картин, потому что все отследить и изъять у посетителей не представляется возможным", — говорит организатор.

Ранее климатические активисты из движения Stop Fossil Fuel Subsidies, выступающие против газовой, нефтяной и угольной отраслей и пытающиеся привлечь внимание к климатическим проблемам, приклеили себя к картине Энди Уорхола "Банки с супом "Кэмпбелл"".

Еще Фокус сообщал, что бельгийских эко-активистов, обливших томатным супом культовую картину Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой" приговорили к двум месяцам тюремного заключения.